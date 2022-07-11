 

Мнение: О массовом переселении украинцев в Россию…

11.07.2022, 20:50, Разное
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Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче паспортов России всем гражданам Украины.  Достаточно написать заявление… Даже если украинец служит в ВСУ или СБУ  – это не препятствие для получение российского гражданства.

Дословно: «Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, <…> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

По логике авторов путинского указа, Украина, видимо, должна обезлюдить. Потому что украинцы сотнями тысяч, а то и миллионами кинутся получать российские паспорта и массово переселяться в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Волгоград…

А если не переселяться в Россию, какой смысл гражданину Украины получать паспорт гражданина России?

Оставлю здесь и сам путинский указ:

Источник: Ирек Муртазин



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