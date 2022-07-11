 

Киев призвал Запад предоставить тяжелое вооружение после указа Путина о гражданстве

11.07.2022, 20:40, Новости дня
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Западу необходимо срочно поставить Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ президента РФ Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Призываю партнеров к жесткой реакции <…>: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», – приводит текст заявления МИД Украины ТАСС.

Как отмечается в заявлении, МИД Украины «решительно осуждает» указ.

«Это решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права», – утверждают в украинском дипведомстве.

В Киеве также заявили, что паспортизация украинцев «юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины».

В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым возможность упрощенного получения российского гражданства распространяется на жителей всей территории Украины.

25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области.

В субботу первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставки Западом оружия Украине создают угрозу для всего мира, так как это оружие «всплывает в других частях света».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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