 

В России создадут проектный офис для координации работы креативных индустрий

11.07.2022, 20:40, Новости дня
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Ключевые предложения по созданию проектного офиса для координации работы всех креативных индустрий в РФ должны поступить от представителей творческих отраслей, сообщил в ходе «Российской креативной недели» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Возможность развития креативных индустрий строится на нескольких вещах. Она требует вызова, и он у нас есть. Она требует базовой системы подготовки и образования, и российская система образования, науки такую опору дает. Она требует фундаментальной культурной основы – мало стран в мире, которые имеют такую историю культуры. И она требует творческо-предпринимательской активности и воли. И с этим у нас тоже все хорошо. Вся эта совокупность у нас сегодня есть. Поэтому вызов огромный, это правда, но и возможности невероятные. Россия сегодня – по-настоящему страна возможностей», – сказал Кириенко, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 

Начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета «Российской креативной недели» Сергей Новиков отметил, что быстро растущие креативные отрасли могут привнести мощный вклад в экономику каждого региона, для этого нужно создать условия и инструментарий. «Нужно найти формат межведомственной точки координации, оптимальную организационно-правовую форму. Вряд ли мы хотим создать Министерство креативных индустрий, нужно выбрать наиболее подходящую под задачи общественно-правовую форму», – указал он.

Как итог заседания отраслевых гильдий «Российской креативной недели» в сентябре в Госдуме заработает специальная площадка, объединяющая разные комитеты для продвижения законодательных инициатив в сфере креативных индустрий.

Глава Республики Саха Айсен Николаев и директор форума Марина Абрамова подписали соглашение о проведении региональной «Российской креативной недели» в Якутии в 2023 году. В настоящее время ведутся переговоры о проведении в сентябре форума «Российская креативная неделя. Мода» в Нижнем Новгороде и о поддержке со стороны оргкомитета RCW V юбилейного Международного Ремесленного конгресса в Горном Алтае в декабре. В процессе переговоров – планы на 2023 год – форумы «Российская креативная неделя. Образование» в ДФО и «Российская креативная неделя. Дизайн» в Казани.

Работу павильона Created in Moscow открыл мэр Москвы Сергей Собянин, который подчеркнул, что правительство города продолжит поддерживать креативные индустрии в условиях санкций и новых вызовов. Так, в Москве сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат отечественных фильмов. В технопарках создается система креативных технопарков. «Два из них получили статус. Около пяти площадок подали заявки. Мы над ними работаем», – рассказал мэр.

В московском Парке Горького в третий раз прошел форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW), объединивший представителей всех креативных индустрий страны, власти и бизнеса, с 7 по 10 июля форум посетили 350 тыс. человек, онлайн-трансляции посмотрели свыше 10 млн людей, было проведено 350 мероприятий при участии 1300 спикеров. На «Российскую креативную неделю» приехали представители из 62 регионов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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