 

В Херсоне заявили о шутке премьера Нидерландов над Зеленским

11.07.2022, 20:40, Новости дня
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Нидерландцы, вероятно, подшутили над президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагая помощь в восстановлении Херсонской области, сказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Новое руководство вышедшего из-под контроля Киева региона готово выстраивать сотрудничество с этой страной напрямую, добавил он.

«Нидерланды – очень интересная страна, мне приходилось там бывать, это очень интересный народ. Возможно, в этом случае произошла шутка, а Зеленский продолжает играть роль представителя КВН. Но Нидерланды могут нам помогать. Я вам могу официально сказать, что мы, руководство Херсонской области, готовы дружить с Нидерландами», – передает ТАСС его слова.

Регион закупал у Нидерландов большое количество цветов. Глава региона предложил «разобраться без Зеленского», когда закончится военная спецоперация.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды заинтересованы в том, чтобы участвовать в восстановлении Херсонской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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