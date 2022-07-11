Мнение: О компромиссах «бескомпромиссного» Запада: Россия выстояла и побеждает?

Сразу несколько показательных «компромиссов» относительно санкционного режима против России было достигнуто за последнее время. Их оказалось ровно столько, чтобы начать рассуждать уже не просто о надвигающейся «усталости» коллективного Запада от им же введённых шести пакетов антироссийских санкций, но об условиях, на которых может начаться переход к прежнему Business as usual. Разумеется, в «новых условиях».

Вот весьма показательная #аналитика на этот счёт.

«В последние дни в политике западных стран в отношении России начинают появляться пусть на первый взгляд и малозначительные, но достаточно примечательные «отступления от правил». Сначала Литва попыталась (надо сказать, в полном соответствии с принятыми #ЕС санкционными мерами) закрыть транзит в Калининград российских подсанкционных товаров – и Брюссель пошёл на уступки… Затем Турция, некоторое время проверявшая по запросу Украины российский корабль с грузом зерна, вывозимого с перешедших под контроль российских войск украинских территорий, не нашла на нём ничего подозрительного, в результате чего судно отправилось в один из черноморских портов РФ. И наконец, Германия достигла согласия Канады вернуть «Газпрому» турбину для «Северного потока», о необходимости чего в стихах высказалась недавно директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон объяснил данное решение «исключение» намерением поддержать Европу в сложный период. И подобных случаев в будущем станет только больше – по крайней мере, западные страны довольно либерально отнесутся к российскому «параллельному импорту», да и к ряду других «вольностей».

Учитывая то, что, как оказалось, «мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали», #Запад будет подходить (и уже подходит) к новым ограничительным мерам с большой осторожностью. Говорится о том, что Украине будут помогать «так долго, как это потребуется», но нечасто уточняется, с какой интенсивностью. Отмечается, что санкции с России не снимут ещё долго, но гарантий того, что введут новые, нет. Признаётся, что конфискованные российские активы должны стать основой для послевоенного восстановления украинской экономики, но при этом признаётся, что на пути реализации этой схемы стоят серьёзные препятствия, связанные с соблюдением прав собственности — и было бы странным отрицать, что таковые действительно существуют. Отставка Бориса Джонсона, в последнее время ставшего наиболее непримиримым врагом Кремля, также порождает поводы задуматься.

То есть, вероятность того, что Запад начнёт поиск некоего нового «динамического равновесия» в отношениях с Россией, не так уж и мала. Иначе говоря, в той же мере, в какой #Россия декларирует готовность к длительной войне, Запад постепенно настраивается на долгое, но не обязательно жёсткое, санкционное давление.»

Показателен этот анализ, что идёт от человека вполне либерального и даже немного прозападного. Если уж и он видит что-то «этакое», значит оно и правда есть в каких-то дозах…

С другой стороны, санкционная политика — это игра вдолгую. Она, возможно, также всерьёз ещё не началась. Но #ЕС уже отлаживает альтернативные пути поставок энергоносителей, интенсифицирует программы перехода на альтернативные виды добычи энергии. Эти программы и так реализовывались, теперь они стали для Евросоюза не просто частью экологической политики, но условием выживания.

Однако же «срок годности» европейских правительств не велик и напрямую зависит от общественного настроения. В любом случае, он заметно короче, чем то время, которое требуется на полную отстройку евроэкономики от российского рынка. На него Европа «подсаживалась» почти полвека, и вряд ли слезть с «российской сырьевой иглы» у неё получится за год-два. Меж тем общественное мнение, как маятник, уже давно качнулось в обратную сторону. Своя шкура, особенно зимой, важнее, чем пламенные выступления европолитиков в поддержку Украины: от них большинству европейцев ни жарко, ни холодно. Так что едва ли «долгая» санкционная игра — это то, что сейчас может позволить себе Старый Свет. А значит, и единство коллективного Запада станет несколько менее монолитным. То есть, здоровый западный цинизм и business as usual, так или иначе, возобладают, вопрос времени.

Вместе с тем и для экономики России запас прочности тоже заканчивается. Отсроченный эффект санкций пока искусственно затормаживается, но осенью эффект воздействия может оказаться довольно сильным. Отсюда вопрос: кто «моргнёт» первым? Или, кто будет готов терпеть больше и дольше?

А в итоге — за чей счёт будет компромисс?

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