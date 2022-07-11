Всегда побеждают задорные! – Личное мнение
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Наконец-то, у Прилучного появилась нормальная, сексапильная девка, а не вот это вот всё:
Фото: Соцсети
Не знаю, что там у Павла с этой его новой кудрявой актрисой — пиар ли роман или и вправду втюрился, но она явно лучше своих двух предшественниц, в которых секса — не больше, чем молочной лапше с пенкой.
Мне кажется, Зепюр эта вызывает у Прилучного исключительно положительные эмоции.
Хорошенькая, улыбчивая, лёгкая, сексапильная.
Фото: Соцсети
Куда до такой скорбной мученице, которая даже когда давит из себя секс и дурачится с распахнутым ртом — всё равно несексуальная тётка!
Фото: Соцсети
Да и у Карпович с сексапилом дело обстоит весьма печально. Я, конечно, люблю худобу, но не такую, когда ножки-спички вот-вот подломятся под тяжестью большой башки.
Фото: Соцсети
И сейчас — совершенно неважно, женился ли Прилучный на кудрявенькой или они так незамысловато новое кино продвигают.
Важно — другое: то, как вы, мои лапоньки, ведёте себя с окружающими, какие эмоции наиболее часто отпечатываются на ваших лицах, что вы несёте в мир.
Мученица Агата по жизни торгует похоронной рожей. Когда была помоложе и посимпатичнее, это, хоть и с трудом, но можно было выносить.
Фото: Соцсети
Сейчас — всё: ни одному мужчине не нужна рядом перманентно скорбящая, возрастная женщина. Прилучный потерперл-потерпел и свалил от хронической мученицы к Карпович.
Впрочем, та тоже не сильно лучше оказалась: вроде, и улыбалась почаще, чем тётушка Агата, но всё-равно какая-то блаженная, глазки — голодные.
В общем, возьмите в привычку в течение дня на секунду останавливаться и задавать себе вопрос: «Что я несу сейчас в мир? Какую эмоцию вызывает у окружающих моё лицо?»
Задавайте и, если надо, меняйте его выражение. Меняйтесь сами. А то столько ворчащих, всем недовольных бабок вокруг развелось — ужас. И самое ужасное, что бабкам этим — и 30-то нет!
Часто радуете близких улыбками или всё больше недовольство и грусть вокруг себя расплёскиваете?
Как бы вы описали свой характер? Хотели бы что-то в нём поменять? Что именно?
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Источник: Лена Миро
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