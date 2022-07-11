Всегда побеждают задорные! – Личное мнение

Наконец-то, у Прилучного появилась нормальная, сексапильная девка, а не вот это вот всё:



Фото: Соцсети

Не знаю, что там у Павла с этой его новой кудрявой актрисой — пиар ли роман или и вправду втюрился, но она явно лучше своих двух предшественниц, в которых секса — не больше, чем молочной лапше с пенкой.

Мне кажется, Зепюр эта вызывает у Прилучного исключительно положительные эмоции.

Хорошенькая, улыбчивая, лёгкая, сексапильная.



Фото: Соцсети

Куда до такой скорбной мученице, которая даже когда давит из себя секс и дурачится с распахнутым ртом — всё равно несексуальная тётка!



Фото: Соцсети

Да и у Карпович с сексапилом дело обстоит весьма печально. Я, конечно, люблю худобу, но не такую, когда ножки-спички вот-вот подломятся под тяжестью большой башки.



Фото: Соцсети

И сейчас — совершенно неважно, женился ли Прилучный на кудрявенькой или они так незамысловато новое кино продвигают.

Важно — другое: то, как вы, мои лапоньки, ведёте себя с окружающими, какие эмоции наиболее часто отпечатываются на ваших лицах, что вы несёте в мир.

Мученица Агата по жизни торгует похоронной рожей. Когда была помоложе и посимпатичнее, это, хоть и с трудом, но можно было выносить.



Фото: Соцсети

Сейчас — всё: ни одному мужчине не нужна рядом перманентно скорбящая, возрастная женщина. Прилучный потерперл-потерпел и свалил от хронической мученицы к Карпович.

Впрочем, та тоже не сильно лучше оказалась: вроде, и улыбалась почаще, чем тётушка Агата, но всё-равно какая-то блаженная, глазки — голодные.

В общем, возьмите в привычку в течение дня на секунду останавливаться и задавать себе вопрос: «Что я несу сейчас в мир? Какую эмоцию вызывает у окружающих моё лицо?»

Задавайте и, если надо, меняйте его выражение. Меняйтесь сами. А то столько ворчащих, всем недовольных бабок вокруг развелось — ужас. И самое ужасное, что бабкам этим — и 30-то нет!

Часто радуете близких улыбками или всё больше недовольство и грусть вокруг себя расплёскиваете?

Как бы вы описали свой характер? Хотели бы что-то в нём поменять? Что именно?

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