В КНДР прошли испытания гаубицы, стреляющей чиновниками

На полигоне Пунгери в КНДР были успешно испытаны новые северокорейские гаубицы «Мунчон». Их особенность состоит в том, что позволяет производить выстрел на дистанцию до 200 км людьми с весом 100-200 кг и с объёмом талии до 200 см. Так, по сообщениям южнокорейской разведки, в ходе учений были использованы пять чиновников, обвинённых по уголовным статьям за расхищение народного имущества.

В публикации агентства Yonhap отмечается, что все выстрелы достигли цели, тела обнаружены в местах, обозначенных как цели. Шестого чиновника, который не влез в пусковой механизм, скормили крокодилам.

Сейчас в северокорейской армии состоит на вооружении два образца новой гаубицы, но уже к концу их число может достичь пятидесяти. Также по личному приказу главы государства Ким Чен Ына вдвое увеличат штат артиллеристов.

После завершения учений всех причастных к созданию нового оружия и артиллеристов, производивших выстрелы, Ким Чен Ын наградил медалями, годовым набором супов из женьшеня и мешками риса. В Сеуле высказали озабоченность манёврами КНДР и настоятельно попросили, чтобы тела чиновников не приземлялись на территории Южной Кореи.

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