Мнение: Пост-будущее

Бывший польский президент Качиньский высказался, что было бы неплохо расчленить Россию и уменьшить численность ее населения миллионов до пятидесяти. Откуда растут ноги у этого пожелания, в общем-то, известно: на Западе обсуждался вопрос о пост-российском будущем, в котором Россия распадется на полтора-два десятка образований, где собственно Россия «ужмется» до Европейской территории с потерей всех территорий на восток от Урала и части территорий на юге. Вот, собственно в этой «обновленной» России и будет примерно 50 миллионов жителей. Так что здесь речь не о геноциде, как можно было бы подумать (да и как осуществить его — тут вопрос явно риторический. Никак).

Здесь нужно понять, что вариант постпутинского будущего, исходящего из сценария распада страны, на самом деле вполне вероятен. Страна действительно подорвана, ее устойчивость находится в отрицательной зоне, и единственное, чем она пока скреплена — это насилием и террором. Скрепы, прямо скажем, так себе. Созданная система — и экономическая, и политическая, и система управления — все они заточены на существовании исключительно в одном состоянии — состоянии перманентного кризиса, когда одна локальная катастрофа сменяет другую. В таких условиях уже нет смысла говорить о реформах, развитии и движении вперед. Сразу же, как только будет снят пресс насилия, произойдет откат, и подорванная устойчивость системы не выдержит. Не нужно никаких иллюзий — сюжет распада крайне вероятен.

Иллюзия, что единство страны можно удерживать с помощью террора, беспочвенны: проблема террора в том, что это несбалансированный механизм управления. Он ресурсозатратен, а значит — для продолжения террора будет требоваться насилие всё большего уровня, на которое будут тратиться всё большие ресурсы. Которых нет, и которые приходится изымать из каких-то других областей и сфер жизни. Понятно, что это состояние конечно. Вопрос лишь в том, что чем дольше будет длиться такое состояние, тем тяжелее будет откат. И, по всей видимости, мирного распада (относительно мирного), как это произошло с СССР, не будет. Вопрос лишь в том, какие регионы затронут экстремальные процессы, а в каких это произойдет относительно безболезненно.

Всё это вполне очевидно, во всяком случае, гораздо более очевидно, чем в 90-91 году, а потому Запад, понятное дело, хочет к такому сценарию как минимум подготовиться. А как максимум — попытаться управлять им, естественно, в своих интересах.

Хотел бы сразу сказать: все кризисы всегда имеют внутренние причины. Внешние факторы могут лишь влиять на них, но не они являются причиной возникновения кризиса. Поэтому любые спекуляции на тему «Это Запад нас развалил» призваны перевести стрелки, снять ответственность с настоящих преступников. Имена которых мы хорошо знаем, да и как их не знать, когда они каждый день в новостях и в телевизоре.

Плохо то, что в самой России этот сюжет — табу. Нас подводят к ситуации, когда все случится внезапно. А именно внезапность и даст большую часть жертв (в том числе и в прямом смысле этого слова), которые психологически окажутся не готовы к резкому изменению обстановки.

Поэтому к словам Качиньского стоит как минимум прислушаться. Их можно представить исключительно как мечты русофоба, и именно так их комментирует наша пропаганда. Но проблема в том, что русофобия Качиньского вообще никак не отменяет объективной картины, которая уже сложилась. Если еще года два-три назад были варианты, то сегодня мы в полностью детерминированном пространстве. Я много раз писал и говорил, что начиная с 2019 года Россия вошла в состояние катастрофы, которое характеризуется невозможностью возврата назад, к кризису, но еще и тем, что пространство решений в катастрофе отсутствует. Любое решение только приближает ее. Хороших уже нет, есть только плохие и очень плохие. Выбор, прямо скажем, так себе. И хорошо, что он хотя бы такой. Плохо станет, когда и его не будет.

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