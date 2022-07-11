Романтичный, женственный и отличный от минимализма: стиль бохо для юных леди, девушек «кровь с молоком» и зрелых дам

Чем хорош стиль бохо? Тем, что он подходит женщинам разных возрастов и с разными типами фигур. Если вы являетесь поклонницей данной стилистики, то обратите внимание на рекомендации фешен-экспертов по созданию гармоничных образов.

Для юных леди

Вы можете не ограничивать себя в фантазии при комбинировании вещей. Шорты, брюки, платья, туники, юбки, топы — вся одежда в стиле бохо разрешена, и совершенно неважно, длинная на вас или короткая юбка.

Вы можете экспериментировать с узорами, декором, создавая самые причудливые комбинации. Не забывайте о том, что бохо подразумевает ношение одежды из натуральных материалов. Что касается украшений, то лучше пусть они будут хенд-мейд.

Для девушек «кровь с молоком»

Если у вас аппетитные формы, это вовсе не означает, что вы должны отказываться от стиля бохо. Предостережение одно: избегайте бесформенных балахонов с крупным рисунком. Такие вещи полнят.

Хороший вариант для вас — это брюки палаццо с завышенной талией и короткий топ. Либо можете просто заправить блузу или футболку в брюки.

Попробуйте надеть платье в греческом стиле, под грудь. Либо вы можете обозначить талию за счет поясного ремня, надетого поверх платья.

Для зрелых женщин

С возрастом нужно делать акцент на монохромные луки. Рекомендуется избегать вещей с рисунками. Гораздо более стильным получится образ в одном цвете, без принтов и узоров.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Как же выдержать концепцию бохо-стиля с минимумом декора на изделии и без рисунка? Все просто. Выбирайте вещи с воланами, рюшами, оборками, полупрозрачными вставками, с тиснением на ткани. Вот это и будет наиболее уместный декор.

Не забудьте сделать образ более самобытным с помощью аксессуаров. Серьги, браслеты, ожерелья, кольца — все это вписывается в концепцию бохо-стиля. Если надеваете бижутерию, то убедитесь в том, что она качественная.

Если есть возможность, покупайте украшения из драгметаллов, инкрустированных драгоценными камнями. От аксессуаров из дешевой пластмассы откажитесь.