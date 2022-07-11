По каким признакам определить базовые джинсы и как создавать с ними универсальные образы

Джинсовые брюки из рабочей униформы стали модным элементом одежды. Они бывают разнообразного кроя и фасона, для самых разных задач. Но существуют так называемые базовые джинсы, которые подходят к любому стилю и наряду. С их помощью можно создавать универсальные образы.

Как определить базовые джинсы

Благодаря нейтральной цветовой гамме и классическому фасону базовые джинсы сочетаются с любой одеждой из гардероба. Но найти их в ворохе моделей в магазине непросто. Крупные сети, как правило, заказывают большими партиями самые модные брюки и мало внимания уделяют классике.

По каким признакам их можно выявить:

Минимум декоративных элементов. Лаконичный крой, классический фасон. Никаких подворотов. Низ штанин с прострочкой. Это не эластичный стрейч с включением синтетики. Ткань плотная, из хлопка, не растягивающаяся. Длина штанины полная или до щиколотки. Деним выкрашен равномерно, без отбеливания и потертостей. Цвета – голубой, индиго и темно-синий. На брюках пришито 5 традиционных карманов. Безупречное качество швов. Посадка либо на талии, либо на 2 пальца ниже.

Универсальные образы

Искать классические модели рекомендуется в фирменных торговых точках узнаваемых брендов. Например, Diesel и Levi’s. Обычно они имеют маркировку regular. В магазинах масс-маркета они встречаются реже.

Кстати, базовыми считаются не только прямые модели. Они могут быть слегка зауженными или расклешенными. Прямые джинсы идеальны по фигуре для высоких стройных людей. Им же подойдут клеш от бедра и буткат.

Тем, кто ростом пониже, предназначены зауженные и чуть укороченные брюки. Они визуально вытягивают силуэт и стройнят.

Базовыми не считаются специфические и ультрамодные модели. Например, такие как скинни, бананы, пирамиды, мешковатые, очень узкие и обтягивающие, бойфренды, с высокой посадкой, разноцветные, рваные с дырками, с эффектом кислотной стирки, со стразами, бахромой, принтом и прочими украшениями.

Какие джинсы не будут лишними в гардеробе

В дополнение к базовым моделям женский гардероб обогатят джинсы:

В меру зауженные брюки-дудочки, идеально сидящие по фигуре. Они красиво облегают ноги, однако движения не сковывают. Достаточно удобны и для прогулок, и для посиделок в кафе. Комфортные джинсы свободного кроя. Они чуть шире классических, но не выглядят мешковато. Идеальны для повседневного ношения и работы. У женщин, посещающих тусовки и вечеринки, в запасе должны быть хотя бы одни брюки, модные в текущем сезоне. Но помните, что через полгода они уже утратят актуальность.

Модель и возраст

Молодые девушки вправе экспериментировать с одеждой, носить самые модные вычурные модели. Однако чем старше человек, тем сильнее он должен тяготеть к классике.

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Конечно, никто не запрещает зрелым дамам носить рваные джинсы со стразами. Но окружающие могут не понять и составить предвзятое представление о человеке.

Женщинам “за 30” эксперты моды советуют реже использовать вышивку, контрастные нашивки, аппликации, украшения на джинсах. Для людей среднего возраста зауженные джинсы не подходят, так как выставляют напоказ изменения в фигуре.

Если ножки и талия по-девичьи стройны, то подойдут и дудочки. Однако предпочтителен классический и слегка широкий крой со средней и высокой посадкой.

Желательно выбирать джинсы традиционной нейтральной расцветки – синие и голубые. Допустимы потертости, но в умеренном количестве.

Базовый комплект

Универсальное сочетание предметов гардероба с классическими джинсами:

Синие брюки и белый верх. В качестве альтернативы – однотонная блуза или джемпер светлых оттенков. Туника, свитер и свитшот спокойных, не кислотных цветов отлично подходят под джинсы. Кардиган, жакет, пиджак, блейзер помогут создать яркий образ. Придать легкость “тяжелым” классическим джинсам поможет обувь на каблуках либо танкетке. Спортивная обувь пригодится тем, кто хочет казаться моложе. Не забудьте об аксессуарах истинной женщины: сумочке классической модели, шарфике, очках, головном уборе, бижутерии.

Расширенный комплект

Зауженные или мешковатые джинсы станут полезным дополнением к классическому образу. Они неплохо сочетаются с кроссовками и кедами, туфлями на шпильках и платформе. Блуза, блейзер или топ на узких бретельках добавят образу немного романтики. Для повседневных задач необходима удобная одежда: футболка, клетчатая рубашка, свитшот.

Зауженные скинни красиво смотрятся как с широким, так и с облегающим верхом. В сочетании с каблуками они удлиняют силуэт. Данный вид джинсов может быть с прорезями и бахромой. Зимой скинни заправляют в высокую обувь.

Тем, кто не любит каблуки и танкетки, рекомендуется обратить внимание на джинсы с высокой и средней посадкой. Они визуально удлиняют ноги. Еще лучше, если цвет брюк и сапожек будет одинаков.

Искусственно состаренные джинсы – еще один летний вариант, который не стоит обходить стороной. Не теряют актуальности джинсовые комбинезоны и комплекты. Как видите, вариантов масса.