Мнение: Письмо: “Он очень просил остаться”

Автор назвала свое письмо “Была русалкой, но влипла в историю с женатым”.

По допотопному названию нерыбы – “русалка”, которое много лет не используется в блоге, понятно, что она все эти года почивает на лаврах.

Ну и деградация от предыдущего уровня на лицо.

sheridan_2012

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо за публикацию моего прошлого письма https://evo-lutio.livejournal.com/721125.html

А. я тогда предложила перенести свадьбу, пока не сделаем ремонт. Он согласился и потом про это особо не вспоминали. Сейчас я предложила разойтись, он согласился. Пока живем вместе у меня.

Ещё у меня закончились отношения с женатым мужчиной Д., пытаюсь понять, как успокоиться от своих качелей.

(С самого начала письма и до конца, наращивая темп, автор будет описывать свою гордость, в которой ничего нет от самоуважения, исключительно корона-кровопийца. Вот здесь, например, как она сама предложила перенести свадьбу, а потом ждала, что А. будет умолять, а потом наказала его остыванием. Автор думает, что умение фрустрироваться – это прокачка, а принцип “если тебе не надо, то мне надо еще меньше” – это хороший локус. А на самом деле?)

Д. на 15 лет старше меня, со женой он с института, у них есть взрослые дети и маленький сын, в котором он души не чает – проводит с ним много времени, почти все заботы о ребенке на нём.

Мы соседи, несколько лет назад много общались в чатах по новостройке, в которой у нас квартиры. Мне он очень нравился, а когда я увидела его вживую на какой-то из встреч дома, то совсем улетела. Было начало весны, холодно. Мы стояли в компании соседей, он в какой-то момент надел на меня свою куртку, потому что «тут сильный ветер, а ты легко одета» и пошел нам за кофе. Я от такого внимания удивилась и меня унесло от запаха его духов на куртке. Меня это напугало, и я ушла со встречи, попросив других соседей передать ему куртку.

(Плохо, автор. Такими темпами вам и до рыбы скоро станет далеко, не только до “русалки”. Объясните автору, друзья, что она тут сделала)

Потом мы несколько лет не общались, я иногда его вспоминала, но понимала, что мне там ничего не светит. А в прошлом году я перешла на новую работу и вспомнила про него, позвала его у нас выступать с лекцией по его тематике. Его это заинтересовало, мы много и часто общались из-за этого, я помогала его выступление и всё сильнее в него влюблялась. С А. в этот период отношения были никакие, мы не ссорились, но жили в разных комнатах. Я сильно отстранилась от него, ушла в свои иллюзии про Д.

(Автор притворяется скромняшей. “Не светит”, “иллюзии”, а хлеборезка растет)

Д. же со своей стороны на меня не обращал внимания как на женщину, мы много общались по работе, как потом я поняла, что у него был пустой период на работе и много свободного времени. После его лекции у нас общение прервалось, я очень скучала и через 2 месяца, он написал на мою сторис «Отлично выглядишь» и моя корона выросла до небес, что может я ему симпатична. В тот же день из-за чего-то мы сильно поругались с А., я выпила и написала Д., предложила вместе попить кофе, он тут же вежливо отреагировал, что и сам хотел предложить и давай в ближайшее время, предложил выбрать когда. Я спросила, а что будет, если я начну к нему приставать на встрече, он отшучивался и предложил сначала кофе, а потом подумаем. Договорились о встрече, а утром я увидела, что он сделал такой же пост в инсте, как и я тем вечером. И мне стало так стыдно за эту выходку, что я надеялась, что он не напишет ничего и всё как-то забудется, тем более я у себя всё удалила тогда, чтоб А. случайно не увидел.

(Она опять, как с той курткой, рыбачит подкатами с подставами)

За день до встречи он:

– По имени_отчеству ко мне, я разбираю свой календарь и хотел спросить в силе ли наша встреча.

Я – мне так стыдно

Я не очень помню, что я писала, но кажется я совсем перешла все границы

Он – нет, всё было хорошо

Я – точно?

Он – Да, давай кофе?

Я – Да, напомни где и когда

(Как автор превратила свой подкат в “крючок”, то есть в щипцы?)

Я долго пыталась понять, как он нашел моё отчество, он потом рассказал, что много гуглил про меня.

В день встречи я бросила курить, понимала, что ему этот запах будет не очень. Попили кофе и он предложил в отель, мне очень понравилось, ему меньше, но мы стали встречаться раз в неделю. Потом он спросил, что я хочу на новый год из подарков, я сказала, что от него я хочу такой подарок – чтоб мы проснулись вместе. Он – ну это можно устроить. И так мы через 2 недели поехали в Питер, где я сказала ему, что люблю его, а он сначала говорил, что не готов тоже самое сказать, но через день передумал, а потом ещё через 2 недели в загородный отель на несколько дней. К тому моменту мы уже виделись каждый день – на кофе, вместе в спортзал, познакомили друг с другом его младшего ребенка и моего ребёнка, ходили с детьми куда-то вместе, я начала бегать, как и он. Он сделал маленькую тату, с отсылкой к моей дате рождения. На новый год он сказал, что надо летом определиться, что нам делать дальше – вместе мы или нет.

(Она описывает, как он сходил по ней с ума, но делает вид, что скромная золушка. Чем это отличается от скромности и золушки, кто опишет?)

А потом случился февраль, на одной из встреч он резко переменил тему и сказал, что не уйдет он неё в такой ситуации неопределенности. А через неделю появился В. и предложил вместе с ним уехать в другую страну, кучу плюшек мне и моему ребенку. Я рассказала об этом Д., сама переживала, он переживал. Потом я поехала с В. в другую страну для оформления бумаг, но всё время думала про Д. Д. в это время сказал, что если я вернусь, то он меня никогда не отпустит, уходил ночью из дома, чтобы со мной часами разговаривать, когда В. уснет, а я спущусь в бар отеля, говорил, что не может без меня и предложил поехать вместе в Питер, там всё обсудить.

(Автор кормит корону-кровопийцу воображаемыми страданиями Д, хотя ситуация проще. Д отказал автору, автор уехала с другим, сливая этого другого и себя и подчеркивая, что у нее это только ради плюшек. Д в ответ на щипцы вел с ней жалобные беседы. Вы должны обратить внимание, что в самой ситуации нет ничего плохого для автора, значимость ее для Д не маленькая, но в том как она это все преподносит себе и нам – очень плохие симптомы. Опишите эти симптомы)

В Питере он не поднимал эту тему.

(Еще бы. Изначально это был ответ на щипцы автора, но она щипцов своих даже не заметила. Опишите ей)

А я после поездки успокоилась – то я металась между тремя, не зная кого выбрать – люблю Д., В. предлагает такой шанс, что сложно отказаться, А. – очень близкий и с ним уже столько времени вместе. Но В. – я предложила подождать до лета хотя бы, потому что у ребенка школа и не хочу за 1-2 месяца до окончания её дергать. Про Д. я поняла, что это он тогда под эмоциями от неожиданности всё наговорил, а сейчас передумал. Но ещё через 2 недели он снова передумал, сильно ревновав к В.

(Еще кулек дешевых карамелек для короны)

В мае его жена узнала про его измену со мной, у них был скандал. Утром он мне написал, мы пошли завтракать и он сходу мне предложил быть вместе, я отказалась, мне было очень обидно, что он пошел ко мне, только когда из дома стали выгонять и мне было страшно что-то решать на эмоциях, мне казалось, что они помирятся скоро. Он обиделся и начал налаживать с ней отношения, поехал с ней в Питер. В это время В. вернулся ненадолго в наш город, я стала с ним чаще видеться, больше общаться, он сделал мне предложение с кольцом.

(Здесь что за трюк ее короны?)

Д. – я готов уйти от жены, но мне нужно видеть, что ты тоже идешь мне навстречу.

Я поговорила с А, что нам надо пожить отдельно. Он согласился, мы давно уже жили как хорошие соседи. Д. съехал от жены, она стала всем рассказывать какой он подло с ней поступил, а она его любит, мои сторис стали смотреть её подруга, его дети.

Потом был отпуск на 10 дней с Д., где он познакомил меня со своими друзьями/знакомыми, где мы обсудили, как будем дальше, начали думать, как переехать в другую страну с нашими детьми.

Вернулись, в его ДР, пока он был на работе, я написала, что готова завтра поговорить с А., он в ответ написал, что договорился о встрече с адвокатом по разводам, сделал мне ключи от квартиры, где сейчас живёт. Я поговорила с А., что мы расстаемся и тайм-аут не помог.

После разговора с адвокатом он потух, потом он поговорил с женой и пропал на день. Через день мы встретились, он рассказал, что едет к младшему сыну, я спросила, а почему он не хочет его взять на все выходные сюда – так же больше времени? Он – мы с детьми и женой поедем вместе. Я ушла.

А через день попросилась к нему прийти и мы всю ночь разговаривали, он сказал, что очень рад, что я вернулась, что сегодня он очень ясно понял, что не может без меня, что после выходных подаст на развод, что хочет сделать мне предложение, спросил какое кольцо я хочу и какой размер у меня.

(Утро вечера мудреней, тем более ночи, тем более после алкоголя)

Следующий день был потрясающий, а на следующий он поехал у сыну на пару часов и потом по делам, я начала ревновать, попросила гео – он пропал на полчаса, потом прислал. Я спросила, с кем он – он всех перечислил, там была и жена. Вернулся поздно, я сказала, что я так не могу. Ты же не подашь на развод в пн, верно? Он – давай на этом закончим. Я хотела уйти, он очень просил остаться, и снова всю ночь разговаривали.

(У автора сдают нервы, потому что весь арсенал щипцов пущен в дело, а полной победы все нет. Особенно жаль, что СЗ у автора и правда была неплохая и был запас ОЗ для роста и даже кое-какое чувство границ когда-то было. Но все закончилось из-за короны-кровопийцы).

Я несколько раз предлагала пойти спать, он соглашался, но снова потом снова начинал говорить. Сначала он меня обвинял, что это я сама не хочу с ним быть и поэтому у меня всегда рядом В. Потом начал про нас, что не может без меня, попросил показать какие обручальные кольца мне нравятся, снова говорил, что хочет общего ребенка, если мы будем вместе. Потом попросил пообещать, что я не буду психовать, когда он будет проводить время с бывшей женой, я сказала, что могу пообещать, что буду психовать и если он хочет семейные праздники проводить с ней, то меня рядом не будет.

(Ей кажется, что это схватка страстных пик, а на самом деле у нее в руках щипцы и скалки, а мужчина уворачивается как цирковая обезьянка. Опишите ей это)

Он спросил, а как тогда отметить ДР старшего ребенка, который уже почти совершеннолетний, они обычно всей семьей идут в ресторан. Я – я не знаю, но каждый раз как ты с ней видишься, то потом устраиваешь мне скандал, мне это не надо. Он сказал, что тогда надо заканчивать.

Утром я ушла и очень боюсь, что попрошусь к нему назад или вернусь, если он напишет хотя бы “привет”.