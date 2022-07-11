На пунктах пропуска в Крыму открыли по четыре дополнительных полосы

По данным Федеральной таможенной службы, в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник, говорится, что пропускная способность автомобильных пунктов пропуска в Крыму для въезда в Россию увеличена на четыре полосы движения.

“Все автомобильные пункты пропуска в Крыму были модернизированы для пропуска четырех полос движения в направлении России. Это значительно увеличило пропускную способность МАПП Армянск (МАПП Джанкой) и ДАПП Перекоп (ДАПП Перекоп). Согласно отчетам министерства, в конце мая 2022 года через эти таможенные пункты пропуска проходило 2 000 грузовых и легковых автомобилей в день. Однако к началу июля поток товаров и людей через российско-украинскую границу увеличился почти вдвое.

В настоящее время в МАПП Джанкой движение осуществляется по 14 полосам; в МАПП Армянск – по 12 полосам; в ДАПП Перекоп – по 10 полосам.

“Сотрудники Крымской таможни продолжают работать в усиленном режиме несения службы. Состав оперативной дежурной смены увеличен на 30%. Для оптимизации контрольных мероприятий выделены отдельные полосы для движения грузового и пассажирского автотранспорта”. В пресс-службе добавили, что все таможенные посты оснащены мобильными инспекционно-досмотровыми комплексами, благодаря чему контроль транспортных средств занимает в среднем 7 минут”.

В частности, самый загруженный пункт пропуска МАПП Джанкой пропускает более 1,5 млн. транспортных средств в сутки. Это связано с тем, что в таможенном контроле одновременно задействованы два мобильных комплекса.

В середине июня глава Республики Крым Сергей Аксенов распорядился ускорить досмотр грузов и товаров на пунктах пропуска в Крыму. Ранее люди могли стоять в очереди до 28 часов. Однако с 1 июля очереди должны составлять не более четырех часов. Зерно, овощи и фрукты перевозятся из Запорожской и Херсонской областей в Крым и другие регионы Российской Федерации.

Источник: tass.ru