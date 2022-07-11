11 июля стало самым жарким днем с начала года в Москве

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11.07.2022, 19:43, Разное
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В понедельник в Москве было 32,8 градуса тепла. Роман Вильфанд из Гидрометцентра РФ заявил, что это самая высокая температура с 1 января.
“Сегодня у нас самый жаркий день. Температура составила 32,8 градуса. Предыдущий рекордный день был 27 июня, когда температура достигла 32,1 градуса”.

Вильфанд утверждает, что 11 июля 1996 года была рекордная температура. Она составила 35,6 градуса тепла.

Источник: tass.ru



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