Мнение: Несмиян и Энергопереход обратно

Всем хорош Эль-Мюрид, но одно меня в нем постоянно удивляет: его какая-то по-детски искренняя и незамутненная вера в так называемый “энергопереход”. Причем все последние несколько лет с “переходом” и связанной с ней “зеленой повесткой” постоянно происходят всякого рода неприятности и конфузы, а уж если взять текущий 2022-й – так и вовсе пошло что-то похожее на всемирную катастрофу, причем во всем мире сразу – в Китае, в Европе, в США…Кто-то менее стойкий и убежденный уже б наверняка впал в грех сомнения – да полно, может быть в Консерватории, то есть в самой концепции “надо заменить углеводороды на силы солнца, воды и ветра!”, что-то серьезно не так?!

Но нет, Эль-Мюрид держится, что твой христианский мученик, какой-нибудь бл.Августин: “Верую, ибо абсурдно!” Уперся, и всё тут, хотя ему брать пример с бл.Августина как-то вроде б даже не по конфессии, во всяком случае – не по нику.

Почему? Откуда такая вера в то, что газ и нефть действительно можно будет заменить на ветряки и солнечные батареи, чтобы потом всем планетным автопарком ездить на литиевых аккумуляторах? Ведь с самого начала было ясно, что это какой-то бред?

Про мировой истеблишмент все понятно – там идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет; но Эль-Мюрид – умный же мужик?!

Догадываюсь, тут дело в чем-то вроде ригидности мышления; говорят ведь, что Мюрид и в Путина верил почти до последнего, всё надеялся, что он “притворяется” и вот-вот сбросит маску плутократа, обернувшись добрым молодцем… Надо, пожалуй, принимать ставки – когда наш старый добрый Несмиян разочаруется и в “энергопереходе” так же, как в Путине. Я бы поставил – до конца этого года. В 2023 мы увидим уже другого Несмияна – четкого, остроумного и непримиримого бойца с “Зеленым Поворотом”.

Почему? Потому что Путина он к тому моменту уже победит.