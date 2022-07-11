В Мариуполь и Мелитополь прибыли более 30 волонтеров Молодой Гвардии и Боевого Братства

Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты Боевого Братства» будут работать в гуманитарных центрах «Единой России» и оказывать медицинскую помощь жителям Мариуполя и Мелитополя, сообщили в пресс-службе партии.

Сейчас на освобожденные территории прибыли еще более 30 волонтеров. «Добровольцы будут оказывать гуманитарную и медицинскую помощь жителям Мариуполя и Мелитополя, а также работать с детьми и помогать в восстановлении важных социальных объектов. На постоянной основе там сейчас находятся более 100 волонтеров «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты», – приводятся слова председателя МГЕР Антона Демидова на сайте ЕР.

Демидов отметил, что все волонтеры перед отправкой прошли специальное обучение. По его словам, этот десант волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» стал уже 12-м по счету.

4 июня в Мелитополе Запорожской области открылся первый центр гуманитарной помощи «Единой России». В городе также появится детский досуговый центр, где заниматься с детьми будут студотряды педагогов.

«Город не пострадал, инфраструктура цела, открыты учреждения, магазины, работает сфера услуг. Поэтому у людей запрос не столько на гуманитарку, сколько на юридическую помощь. Договорились с местной администрацией, что их специалисты будут вести здесь прием, помогать людям с оформлением документов и пенсионных», – сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее в гуманитарный центр «Единой России» в Запорожской области обратился участник Великой Отечественной войны 99-летний Сукач Михаил Григорьевич. Волонтеры выдали ему гуманитарную помощь и помогли вернуться домой.

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