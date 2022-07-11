 

В МИД Узбекистана назвали срок приема Ирана в ШОС

11.07.2022, 19:17, Новости дня
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Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества в 2022 году, на саммите в Самарканде подпишут меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС, рассказал исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов.

«В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС… В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», – сообщил Норов на круглом столе в Москве, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. 

Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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