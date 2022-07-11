 

СМИ: ЕС может представить новые санкции в отношении Москвы уже в ближайшие недели

11.07.2022, 19:16, Новости дня
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Евросоюз (ЕС) планирует в ближайшие недели предложить новый пакет санкций в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине, сообщило агентство Блумберг.

По данным его источников, в настоящее время обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть все еще продолжается. Согласно оценкам источников агентства, решение по данному вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем, передает ТАСС. 

Как отмечается, некоторые страны-члены сообщества настаивают на расширении санкций в отношении российского газа, однако подавляющее большинство стран ЕС подобные меры не поддерживает.

Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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