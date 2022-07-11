Почему асимметричная стрижка может стать лучшим выбором для женщины за 45 и самые модные прически лета 2022

После 45 лет женщины стремятся найти прическу, которая омолаживает, освежает и подчеркивает зрелую красоту. И одним из лучших вариантов здесь можно считать асимметричные стрижки. Этот прием успешно используют знаменитости, чтобы выделиться и обновить свой образ. Асимметричные стрижки хорошо подходят женщинам с круглым и квадратным лицом, так как могут корректировать его длину и смягчать резкие черты. Идеально они подходят дамам с вьющими и волнистыми волосами – в этом случае они создают эффектный объем.

Вот несколько примеров асимметричных трендовых причесок, которые могут взять на заметку женщины летом 2022 года.

Удлиненный боб

Асимметрия достигается за счет разной длины по бокам. Также можно сделать прямой пробор и заложить волосы с одной стороны за ухо. Чтобы усилить эффект, можно создать пробор сбоку.

Боб средней длины (главное фото)

Асимметричный боб идет многим женщинам, делая лицо более интересным. Эффект достигается очень низким боковым пробором. Иногда разница в длине по бокам усиливается с помощью ножниц. Такую прическу можно подчеркнуть гламурными волнами.

Мини-боб

Благодаря асимметрии с одной стороны получается стрижка бикси, а с другой – боб. Длинная сторона визуально может удлинить круглое лицо. Четкий боковой пробор создает смелый образ и делает зрительно моложе.

Бикси

Стрижка бикси стала трендом для женщин за 50 благодаря омолаживающему эффекту. Чтобы придать ей более современный вид, можно оставить одну сторону заметно длиннее и объединить ее с трендовым цветом, таким как ванильный блонд.

Пикси

Пикси — одна из наиболее подходящих стрижек для создания асимметричных причесок. Такой эффект достигается за счет более длинных волос с одной стороны, которые выглядят как челка или парик. Такой тип асимметрии дает больше возможностей в выборе прически на основе пикси.

Клавикат

Эта стрижка, как и пикси, идеально подходит для создания асимметрии. Например, более короткая задняя часть эффектно сочетается с передними прядями, спадающими на ключицы, которые добавляют прическе объема и подвижности. Хорошо подойдет для квадратных и круглых лиц.

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Стрижки на кудрявых волосах

Асимметричные стрижки на вьющихся волосах позволяют добиться очень привлекательного объема, независимо от того, достигается ли асимметрия разной длиной волос с боков или с помощью более короткой длины сзади.

Длинный боб

Еще один вариант придать длинному бобу асимметричный вид — оставить переднюю часть длиннее задней, придав таким образом объема сзади и подвижности спереди. благодаря такому варианту можно добавит визуальной густоты прямым волосам.

Боб на затылке

Это типичная асимметричная версия модной стрижки боб. В этом случае задняя часть укорачивается, чтобы показать линию роста волос. Бока остаются длинными, что приводит к наклону, который обеспечивает омолаживающий эффект.

Пикси с объемной задней частью

Еще один способ придать стрижке асимметричный вид – оставить переднюю часть длиннее, а сзади сделать короткие слои таким образом, чтобы создать объем и красивый наклон, что делает женщину визуально моложе.