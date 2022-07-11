Как сделать самостоятельно овсяное молоко разными способами и что полезное можно с ним приготовить

По той или иной причине многие люди не пьют коровье молоко. Но даже если вы не страдаете непереносимостью лактозы или не являетесь веганом, овсяное молоко дает возможность внести разнообразие в свой рацион. Из всех растительных напитков оно является самым быстрым и дешевым вариантом, который можно приготовить самостоятельно. Все, что вам нужно, это овсяные хлопья, вода, сито и блендер.

Польза овсяного молока

Овсяное молоко, которое в последнее время стало очень популярным, богато витаминами группы В и витамином Е. Оно содержит много минералов, таких как калий, кальций, медь, цинк и магний. Кроме того, регулярное его употребление способствует ускорению обмена веществ. Овсяное молоко состоит примерно из 90% воды и 10% молотого овса. Последний, в свою очередь, богат клетчаткой, которая полезна для пищеварения и отлично насыщает.

Приготовления овсяного молока самостоятельно позволяет контролировать качество его ингредиентов. Также можно выбрать густоту напитка, добавив немного воды вместо различных загустителей. С ванилью, корицей, медом, сиропом агавы или кленовым сиропом и даже без сахара – каждый найдет для себе приемлемый вариант. Далее представлены несколько рецептов, как сделать овсяное молоко в домашних условиях.

Классический рецепт

Для приготовления молока необходимы 20 минут свободного времени и следующие ингредиенты:

овсяные хлопья (типа “Геркулес”) – 160 г; вода – 500 мл.

Залейте овсяные хлопья теплой водой. Дайте смеси постоять в течение 20 минут. По прошествии этого времени хорошо ее перемешайте и процедите через небольшое сито в стеклянную банку или бутылку. Перед употреблением каждый раз нужно встряхивать бутылку. Хранить готовый продукт разрешается в холодильнике около 3-4 дней.

Рецепт с медом

Для этого рецепта потребуется чуть больше ингредиентов:

овсянка – 200 г; вода – 800 мл; соль – 1/4 ч. л.; мед – 1 ст. л.

Перед приготовлением овсяного молока нужно правильно выбрать хлопья. Именно для этого рецепта отлично подойдет мелкая овсянка.

Замочите хлопья в жидкости примерно на 10-15 минут, затем процедите и добавьте 800 мл воды, лучше всего фильтрованной или родниковой. Поместите смесь в блендер вместе с солью и медом, взбивайте в течение 1-2 минут на высокой скорости. Мед можно заменить кленовым сиропом, а для улучшения вкуса добавить финики или изюм.

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Готовый напиток нужно процедить через мелкое сито. Домашнее овсяное молоко можно хранить в холодильнике около 3-4 дней. Оставшуюся овсянку используют обычно для блинов или крекеров.

Овсяное молоко из цельного зерна

К сожалению, не всегда удается в магазине найти качественные овсяные хлопья. Более того, многие из них подвергаются термической обработке, что нежелательно при приготовлении овсяного молока. Поэтому специалисты рекомендуют готовить из цельного зерна. Зерна следует предварительно перетереть в муку посредством обычной кофемолки. Всего несколько минут – и основа для вкусного, полезного напитка будет готова.

Молоко получится еще вкуснее, если к нему добавить орехи. Подойдут совершенно любые варианты. Отличным выбором станут кешью или фундук. Ядра орехов можно также заменить семенами подсолнечника, кунжута или льна.

Для приготовления молока потребуются следующие ингредиенты:

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Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника цельный овес – 100 г; любые орехи – 50 г; вода кипяченая – 1 л; мед – 1 ч. л.

Сначала зерна необходимо тщательно промыть под проточной водой, хорошо просушить. Лучше с этой целью использовать бумажное полотенце. Затем зерна следует измельчить в кофемолке.

Орехи также необходимо хорошо промыть под проточной водой и измельчить. Сделать это можно посредством ступки или блендера. Если вы выбираете последний вариант, контролируйте, чтобы скорость вращения была минимальной. Это позволит предотвратить выдавливание масла.

Смешайте муку и орехи, залейте кипяченой водой. Такая смесь должна настояться в течение 6-8 часов, а лучше и вовсе оставить ее на всю ночь. По прошествии выделенного времени напиток нужно процедить через мелкую марлю, добавить мед.

Оставшийся жмых некоторые повторно используют при приготовлении печенья или хлебцев. Готовому напитку можно придать дополнительные вкусовые нотки, добавив в него палочки корицы или кардамон.

Можно ли овсяное молоко детям?

Согласно исследованиям, овсяное молоко не подходит в качестве заменителя классического коровья для младенцев и детей раннего возраста. Этот напиток полезен, но в нем отсутствуют белки и витамин В12, которые так важны для развития ребенка. B12 необходим для образования эритроцитов, полноценной работы нервной системы и синтеза ДНК.

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Овсяное молоко является хорошим заменителем коровьего для многих людей, у кого была выявлена аллергия или сопутствующие проблемы со здоровьем. Оно не содержит лактозы и молочного белка. Однако сама овсянка не является безглютеновой. Это следует помнить людям с подтвержденной целиакией.

Как долго можно хранить домашнее овсяное молоко?

Вкусное и полезное домашнее овсяное молоко нужно хранить в холодильнике до 3 дней. Что касается купленного в магазине напитка, тут сроки меняются. Неоткрытое молоко хранится очень долго. Однако после вскрытия его можно хранить в холодильнике только в течение 4 дней.

Смузи на овсяном молоке

Овсяное молоко часто используется в кулинарии. Например, из него получаются вкусные и питательные смузи.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

бананы – 1 шт.; овсяное молоко – 300 мл; ваниль – 1 уп.; кокосовая стружка – 3 ст. л.; какао – 2 ст. л.; мед – 1 ст. л.

Поместите банан, ваниль и кокосовую стружку в блендер. Добавьте к этим ингредиентам овсяное молоко и мед. Смешивайте на высокой скорости до тех пор, пока консистенция не станет однородной.

Налейте 1/2 часть напитка в стакан. К оставшейся части добавьте какао и снова включите блендер. Затем добавьте како смесь к основному напитку.

Такой смузи на основе овсяного молока с кокосовой стружкой, бананом и какао получается сладким, вкусным и питательным. Этот освежающий напиток дает заряд энергии на весь оставшийся день.

Печенье на овсяном молоке

Этот десерт не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей.

Для него понадобятся следующие ингредиенты:

яблоки – 1 шт.; мягкие овсяные хлопья – 150 г; домашнее овсяное молоко – 80 мл; лимонный сок – 2 ч. л.; курага – 100 г; цельнозерновая мука – 200 г; кокосовое масло – 80 мл; щепотка соли.

Очистите и измельчите на мелкой терке яблоко. Сбрызните его лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Мелко нарежьте курагу и добавьте ее к яблокам. Разогрейте духовку до 170 градусов.

Смешайте овсяное молоко и кокосовое масло. Поместите муку, овсяные хлопья и соль в миску. Добавьте фрукты и хорошо перемешайте. Получившееся тесто будет немного влажным, но так и должно быть.

Из него нужно сформировать тонкие бисквиты, выложить на предварительно застеленный пергаментной бумагой противень. Печенье следует выпекать не более 20 минут. По желанию готовое блюдо можно украсить сахарной пудрой.