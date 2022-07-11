Лукашенко попросил у России 10 млрд долларов на строительство подземного туннеля в Калининград
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 июля представил проект масштабного туннеля,
который поможет решить вопрос транспортной блокады Калининградской области.
По его словам, на строительство 300-километровой подземной магистрали потребуется два года и 10 млрд долларов США:
«Мы покумекали с минскими метростроевцами и пришли к выводу, что нам вполне по силам пробить транспортный коридор в Калининград под землёй. Согласно действующему международному праву, суверенитет государства заканчивается на глубине в 50 метров, где-то на этом горизонте и будем работать. Дайте мне 10 миллиардов, и я раз и навсегда решу вопрос со снабжением Калининграда»
Разработкой
проекта будут заниматься специалисты Белорусского национального технического
университета. Как отметил декан строительного факультета Пётр Голубев, туннель
станет самым крупным подземным сооружением, построенным в истории человечества:
«Это очень
сложно сделать, но мы справимся. Используя советские разработки и передовые
белорусские решения, мы не только докажем превосходство нашей научной школы, но
и утрём нос западным политиканам», – заявил Голубев в эфире телеканала ОНТ.
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