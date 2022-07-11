Мнение: Письмо: “Смотрела влюбленными глазами”

В предыдущем письме автор, у которой был потенциал нерыбы, описала свою деградацию.

Сама она так не думает, наоборот описывала классную рыбалку, которая слегка застопорилась из-за 24 февраля и семейного положения мужчины.

Изменения в поле всегда немного запаздывают относительно состояния границ. Если ваши границы были плохими, а стали лучше, то счастливые события будут происходить позже, а какое-то время вы еще будете пожинать плоды ваших прошлых неверных поступков. Потом придет удача. И когда вы деградируете, какое-то время вы еще живете за счет ваших прошлых заслуг.

Я при разборе писем обращаю внимание на состояние локуса, самооценки, от которых зависят границы, а от ваших границ зависит то, что произойдет с вами завтра, а не сегодня. Сегодня происходит то, что зависит от ваших границ вчера.

Для примера давайте посмотрим еще одно письмо, где автор подавал надежды раньше, но стал деградировать. И тоже из-за короны-кровопийцы.

У рыб с потенциалом нерыб часто так. Похвалишь их и они откатывают назад. Почему так происходит, кто понимает?

И почему рыбы с потенциалом нерыб так уязвимы именно для короны-кровопийцы?

stooooner

Здравствуйте, Эволюция.

Хочу предложить вам свою историю для разбора и прошу у Вас совета, как мне лучше поступить.

Я уже присылал вам письмо прежде, оно называлось “В числе прочих шовинистов”.

Вот оно: https://evo-lutio.livejournal.com/1560885.html

Я очень благодарен Вам и Вашим подписчикам за разбор.

Эта история о другой девушке.

(Был бы он благодарен, описал бы в двух словах развязку. Более того, развязка была бы успешной, будь он благодарен и внимателен к тому, что ему написали при прошлом разборе. Понятно почему?)

Ей 25, красивая, стройная. Работает учителем в школе. Живёт одна, снимает квартиру, сама из области. Детей нет.

Мне 34, обычная внешность, есть квартира в ипотеку и старая машина, доход небольшой, детей нет.

Я познакомился с ней на сайте знакомств. Сперва она довольно напряженно отвечала, односложно, но потом общение пошло лучше, выяснилось что она очень любит животных, и рассказала что принимает антидепрессанты, ходит к врачу. Я тоже люблю животных, рассказал что хочу взять собаку из приюта, в общем нашёл общие темы. Но совершил один нехороший поступок. Наврал что работаю врачом психиатром, хотя на самом деле работаю вообще в другой сфере. Немного увлекаюсь психологией и медициной, поэтому прокатило с виду. Не думал что наше знакомство затянется и в итоге это будет для меня препятствием.

(Почему он наврал, кто понимает?)

Мы встретились, долго гуляли, целовались. Она очень понравилась мне. Договорились погулять на следующий день. Когда я пришёл домой, она написала что хочет провести завтрашнюю встречу у меня или у неё дома. Договорились у неё.

На следующий день, за час до встречи, она написала – я не хочу сегодня встречаться дома. А я то хотел сделать сюрприз – приготовить ей ужин, и вообще уже в пути к ней был. И тут такое. Меня будто холодной водой облили. Развернулся обратно.

(Он воспринял отказ девушки как оскорбление и ее косяк. Почему так вышло? Чем чревато?)

Пишу – в смысле?

Она – не хочу.

Я – мы же договорились! Я купил вино, продукты чтобы приготовить ужин. Мда, заебись!

Она написала ещё подряд штук 10 сообщений, но я не читал, видел во всплывающих. Дословно не помню, но там что то “почему ты не посвятил меня в свои планы? И вообще, почему ты не спрашиваешь почему я не могу? Давай увидимся завтра??? Ты меня расстроил!” и прочее такое в этом духе. Потом она удалила переписку.

(Здесь хорошо видно, чем кормится корона-кровопийца и почему она растет у тех, кто чувствует в себе потенциал нерыбы. Объясните, почему?)

Затем снова написала:

Она – Прекрати меня игнорить!

Она – Ответь мне что нибудь!!

Я – Не знаю что ответить. Я расстроен.

Она – Ясно. Ну удачи тебе!

Я – И тебе

Через три дня я написал ей. Предложил встретиться. Она согласилась.

(Он перегнул палку и утратил ее доверие на будущее. Хотя она была рада, что он сам написал. Так ваши косяки могут не снижать СЗ сразу, но мешают ее росту в будущем. Понятно почему?)

Встретились, сразу обнялись и долго, страстно целовались. Она немного поворчала что я негодяй и что она сильно переживала. Я отшутился, сказал давай не будем об этом. Мы гуляли, останавливались и целовались, весь вечер провели в обьятиях и поцелуях, она смотрела на меня такими влюбленными глазами, не отпускала мою руку ни на секунду. Предложила поехать с ней и сестрой на море через месяц, перед этим предложила вместе поехать на природу с палатками, ещё предложила встретиться завтра у меня.

Я не знаю как поступить. Вроде бы всё хорошо складывается, она мне очень нравится, я ей тоже. Я бы хотел с ней развития отношений. Но вначале я слукавил про работу, чтобы вызвать интерес в переписке.

Теперь не знаю как сказать ей что это неправда и я обычный инженер на предприятии. Она у меня постоянно спрашивает про работу, чтобы я что то рассказал, ей интересно. А мне приходится отшучиваться. Не хочется повторения ярусов. Но ведь рано или поздно придётся признаться.

(Что его интересует на самом деле и почему он формулирует свой вопрос так?)

Большое Вам спасибо!