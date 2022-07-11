 

DDoS-атаки ударили по российским кинотеатрам

11.07.2022, 18:20, Разное
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DDoS-атаки, начавшиеся в минувшие выходные, продолжают создавать проблемы более чем в 30 российских кинотеатрах. Сообщение об этом было размещено на сайте “Букеровский вестник”.
9 июля хакеры атаковали 80 веб-ресурсов киносетей Mori Cinema (Люксор), Киномакс (Киномакс) и многих других. Многие из этих сайтов были восстановлены. Сайты по крайней мере одной сети (Cosmic) продолжают испытывать проблемы.

По данным KB, хакеры взяли на себя ответственность за атаки с целью сорвать продажу билетов. Таким образом злоумышленники пытались перекрыть поступление денег в российский государственный бюджет.

KB” заявил, что диверсия хакеров не увенчалась успехом: сборы в российских кинотеатрах в минувшие выходные были на 8% выше, чем в предыдущие: 143 млн. рублей против 133 млн. рублей.

Источник: www.gazeta.ru



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