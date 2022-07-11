 

Таможня Литвы заявила, что транзит удобрений будет продолжаться до выполнения установленных квот

11.07.2022, 18:20, Разное
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Транзит удобрений через территорию Литвы в Калининград будет продолжаться до выполнения установленной для этого вида груза квоты. Об этом пояснила в понедельник журналистам представитель Таможенного департамента Литвы Лина Лауринайтите Григене.
Она пояснила, что для удобрений российского производства есть некоторые исключения. В течение года можно будет перевезти 837 500 тонн хлористого кальция и 1,58 млн. тонн химических и минеральных удобрений.

Перевозка прекращается после достижения лимита квоты, пишет LaurinaiteGrigene.

В рамках антироссийских санкций ЕС Литва ввела новые ограничения на территории Литвы, регулирующие перемещение товаров из Литвы в Калининград. Новые ограничения были наложены на алкоголь, промышленные химикаты на основе спирта, древесину и цемент.

Источник: tass.ru



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