В Дании был достигнут самый высокий годовой уровень инфляции с 1983 года

В Дании ключевым показателем инфляции является индекс потребительских цен. В июне 2022 года он вырос на 8,2 процента в годовом исчислении. Это рекордно высокий показатель с 1983 года, говорится в отчете статистического управления.

“В июне 2022 года общий индекс потребительских цен вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае аналогичный рост составил 7,4 процента”. По данным ведомства, это самый высокий годовой рост индекса потребительских цен с февраля 1983 года (тогда он составил 8,7%).

В Норвегии рекордный рост цен произошел впервые с 1980 года.

Департамент заявил, что в стране выросли цены на топливо, продукты питания, электроэнергию и бензин.

Список, составленный по данным датского телеканала TV2, показал, что наибольшие изменения произошли в ценах на молоко и зерновые продукты, а также на кофе и мясо.

Источник: ria.ru