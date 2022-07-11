 

Зеленский не стал комментировать заявление главы Минобороны Украины о контрнаступлении

11.07.2022, 17:55, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не читал интервью главы Минобороны страны Алексея Резникова, в котором тот сообщил о планах Киева перейти в контрнаступление на юге, и отказался комментировать военные планы.

«Честно говоря, не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задание всех наших военных – деоккупировать всю нашу территорию, я думаю, это задание каждого гражданина нашей страны», – сказал он в понедельник на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает ТАСС.

Ранее Резников сказал в интервью газете Times, что Зеленский приказал подготовить план по контрнаступлению в прибрежных районах на юге. Он добавил, что Украина собирает силы, чтобы вернуть южную территорию. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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