Кто победил? – Личное мнение
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Победительницу Уимблдона Елену Рыбакину начали делить федерации тенниса России и Казахстана.
Чья заслуга больше в победе?
Фото: Соцсети
Сначала выступил наш Тарпищев, назвав Елену «продуктом российской школы». В ответ возмутился его казахстанский коллега Польский: посчитал неуместным выражение «продукт» в отношении спортсменки и отметил вклад своей федерации.
Ну, оно как бы понятно — победители всем нравятся, всем нужны.
Вместе с тем, факт остаётся фактом — на турнире победили не Тарпищев и Польский, а Елена Рыбакина.
Задача же спортивных федераций в том, чтобы дети приходили в их вид спорта, хотели бы, могли бы заниматься им при посильных вложениях.
Продвигать, рекламировать нужно. Строить корты. Материально помогать приезжать на соревнования, самим проводили турниры, освещать их в СМИ.
В этом задачи федераций спорта!
А победа — уж извините! — принадлежит спортсмену. Ему лично, а не федерации его вида спорта.
Так что хватит делить Елену. Она победила. Она молодец.
Согласны?
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Источник: Лена Миро
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