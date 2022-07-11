 

Кто победил? – Личное мнение

11.07.2022, 17:40, Разное
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Победительницу Уимблдона Елену Рыбакину начали делить федерации тенниса России и Казахстана.

Чья заслуга больше в победе?


Фото: Соцсети

Сначала выступил наш Тарпищев, назвав Елену «продуктом российской школы». В ответ возмутился его казахстанский коллега Польский: посчитал неуместным выражение «продукт» в отношении спортсменки и отметил вклад своей федерации.

Ну, оно как бы понятно — победители всем нравятся, всем нужны.

Вместе с тем, факт остаётся фактом — на турнире победили не Тарпищев и Польский, а Елена Рыбакина.

Задача же спортивных федераций в том, чтобы дети приходили в их вид спорта, хотели бы, могли бы заниматься им при посильных вложениях.

Продвигать, рекламировать нужно. Строить корты. Материально помогать приезжать на соревнования, самим проводили турниры, освещать их в СМИ.

В этом задачи федераций спорта!

А победа — уж извините! — принадлежит спортсмену. Ему лично, а не федерации его вида спорта.

Так что хватит делить Елену. Она победила. Она молодец.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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