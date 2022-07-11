 

Володин рассказал о повестке заседания Госдумы 15 июля

11.07.2022, 17:22, Разное
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Решение о проведении внеочередного заседания принял Совет Госдумы. Оно начнется 15 июля в 12:00.

“На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики”, – сказал Володин.

По его словам, с 4 июля на рассмотрение ГД поступило 42 законопроекта. Всего за две недели внесено 86 инициатив.

Спикер подчеркнул, что задача депутатов – рассмотреть законопроекты максимально оперативно и не оставлять их на осень.

“В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих”, – добавил он.

Госдума 6 июля завершила весеннюю сессию. За полгода депутаты приняли 361 закон, из них 35,2% – социально значимые. Также увеличилось количество нормативных актов прямого действия.



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