 

Меняют Комо на Тургояк – челябинские власти обеспокоены интересом богачей к земле у местных озёр

11.07.2022, 17:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Челябинской области сообщили об обеспокоенности из-за резкого роста продаж земельных участков на берегах легендарного, по их мнению, озера Тургояк.

Как отмечают чиновники, начиная с мая в прибрежной зоне зафиксирован ажиотажный спрос среди россиян с высоким уровнем доходов.

Глава областного департамента туризма Виктор Абдрашитов заметил, что наши богатые и знаменитые соотечественники массово лишаются недвижимости за рубежом и обращают внимание на местный рынок.

– Мы с одной стороны рады видеть их стремление жить на родине и инвестировать в недвижимость, с другой стороны – мы были к этому не совсем готовы. Все требуют асфальтных дорог, надёжного электро- и водоснабжения. А у нас на Тургояке, Увильды, Иткуле простые люди всегда жили, дачники, им этого не требуется, – пояснил чиновник.

Абдрашитов пообещал «постараться ради знаменитостей», но призвал их умерить свои ожидания.

Инициативная группа, представителем которой был избран известный журналист, уже предоставила властям план развития территорий вокруг водоёмов Челябинской области. Документ предполагает массовое создание закрытых коттеджных посёлков: Челси, Мальорка, Ницца, Тенерифе, Женева, Комо, Баден-Баден и другие. Каждый из них должен располагать современными объектами инфраструктуры: бассейнами, магазинами люксовых брендов, автосалонами, ночными клубами, теннисными кортами, вертолётными площадками и причалами для яхт. Въезд на территорию комплексов будет доступен исключительно по спецпропускам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02.22 / Вы особенные: как влияет на женскую судьбу и жизнь рождение на границе двух знаков зодиака

12.05.22 / Мнение: О равнодушии к потерям

31.03.22 / Пётр Авен сбежал из McDonald’s в Лондоне, не заплатив за бургер

26.07.20 / Мнение: Странная смерть знаменитого борца: ушел за грибами – тело нашли в реке

29.01.22 / Врач рассказал о симптоме «чугунной головы» при «Омикроне»

16.03.22 / Одинокая – Личное мнение

01.09.21 / Никаких безумных идей и радикальных изменений: трендовые стрижки, которые помогут обновить пострадавшие от солнца волосы

03.07.22 / В Германии готовятся к возможному прекращению поставок российского газа

23.02.22 / Запрет транзита газа и высылка россиян обратно: Верховная Рада ввела новые санкции против РФ

07.04.21 / Донские казаки на пони отправляются в США на фестиваль «Пониплэй-2021»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика