Меняют Комо на Тургояк – челябинские власти обеспокоены интересом богачей к земле у местных озёр

Власти Челябинской области сообщили об обеспокоенности из-за резкого роста продаж земельных участков на берегах легендарного, по их мнению, озера Тургояк.

Как отмечают чиновники, начиная с мая в прибрежной зоне зафиксирован ажиотажный спрос среди россиян с высоким уровнем доходов.

Глава областного департамента туризма Виктор Абдрашитов заметил, что наши богатые и знаменитые соотечественники массово лишаются недвижимости за рубежом и обращают внимание на местный рынок.

– Мы с одной стороны рады видеть их стремление жить на родине и инвестировать в недвижимость, с другой стороны – мы были к этому не совсем готовы. Все требуют асфальтных дорог, надёжного электро- и водоснабжения. А у нас на Тургояке, Увильды, Иткуле простые люди всегда жили, дачники, им этого не требуется, – пояснил чиновник.

Абдрашитов пообещал «постараться ради знаменитостей», но призвал их умерить свои ожидания.

Инициативная группа, представителем которой был избран известный журналист, уже предоставила властям план развития территорий вокруг водоёмов Челябинской области. Документ предполагает массовое создание закрытых коттеджных посёлков: Челси, Мальорка, Ницца, Тенерифе, Женева, Комо, Баден-Баден и другие. Каждый из них должен располагать современными объектами инфраструктуры: бассейнами, магазинами люксовых брендов, автосалонами, ночными клубами, теннисными кортами, вертолётными площадками и причалами для яхт. Въезд на территорию комплексов будет доступен исключительно по спецпропускам.

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