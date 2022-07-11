Мнение: Почему без письма Путину не решается

Типичный диалог с друзьями или в интернете:

— У нас тут непотребство творилось: крышу не чинили, улицу не убирали, в поликлинике исследование не делали.

— Жалобу подавали?

— Нет, мы очень долго пытались решить по-хорошему, ждали. В итоге написали Путину, отправили заявление в прокуратуру, позвонили в страховую компанию. Тогда-то эти гады забегали, решили нашу проблему за один день.

— Плохо что ли? Хорошо!

— Так а раньше-то нельзя было сделать? Почему у нас в стране всё решается через Путина? Почему нельзя сразу нормально работать?

Предвосхищая гневную реплику нашего самарского друга: да, я заранее согласен, жалобы помогают не везде и не всегда, есть региональная специфика. Но сегодня я о ситуациях, когда официальные жалобы таки помогают. И вот об этом типичном вопросе: «Почему сразу нельзя нормально работать?».

У меня на кухне есть мусорное ведро. Периодически я открываю дверцу тумбы и кидаю в ведро пустую коробку от пирожного, например. Обычно система работает нормально, но иногда, открыв дверцу, я обнаруживаю ведро наполненным до краёв. Тогда я провожу процедуру экстракшн: вынимаю пакет, завязываю ему уши, стелю в ведро новый пакет. Неприятно, но всё же лучше, чем европейцу, у которого таких вёдер — пять штук под разные виды отходов.

Если бы я ходил в детсад и жил с бабушкой, я бы мог просто топать ногами и возмущаться: почему пакет уже полный, почему регулярно приходится вынимать его из ведра, почему нельзя сделать так, чтобы пакет всегда был полупустым. Но я уже взрослый, и тяжёлая жизнь научила меня суровой истине — объём ведра конечен, поэтому пакеты иногда надо менять.

Так и с поликлиникой, например. Базовый вариант — пришёл к врачу, врач вылечил (сообразуясь с возможностями медицины нашего века). Базовый вариант может не сработать: к примеру, срочно нужен анализ крови, а вам говорят, что реактивы не подвезли. Тогда вступает в дело следующий эшелон обороны — вы звоните в свою страховую компанию, страховщики дрючат главврача, и ваша проблема быстро решается. Государство наладило для вас механизм жалоб, а вам, в свою очередь, следует им пользоваться.

Да, срабатывает не всегда: как и в случае с переполненным ведром. Например, мусорные пакеты в ящике могут закончиться, придётся идти за новыми в магазин. Или даже могут закончиться деньги в вашем кошельке, тогда новые пакеты не купишь и в магазине. Такое тоже бывает, это жизнь. Но проклинать судьбу следует только тогда, когда вы уже всё испробовали и потерпели неудачу. Пока у вас остались стандартные способы решить проблему, надо их применять.

Возмущаться ведомствами, которые работают неидеально — большой инфантилизм. Мы все работаем неидеально, за исключением маминых пирожков, работа которых заключается в лежании на диване. Чтобы подталкивать заклинившие шестерёнки государственного механизма, у нас есть большой, хорошо проработанный механизм жалоб. Мы можем жаловаться в прокуратуру, в администрацию города, своим депутатам (я не шучу) и, если ничего не помогает, самому президенту. У президента есть большой штат компетентных людей, которые читают письма, отсеивают нелепости и пересылают жалобы граждан ответственным, со строгой пометкой «разобраться».

Механизмом жалоб надо пользоваться — это наш гражданский долг.

Вернусь к аналогии с мусорным ведром. Теоретически я могу сесть на пол, скривить рожу и завизжать: ведро заполнено, никто его не меняет, почему я должен держать коробку от пирожного в руке, Путина в отставку, ПЖиВ, ПЖиВ! Метод вполне рабочий, если живёшь в квартире с доброй бабушкой, которая поменяет пакет за тебя.

Так и в «большой» жизни. Если крыша дома подтекает, можно ходить и ныть, костерить власти, носить белые ленточки. В итоге кто-нибудь из адекватных соседей составит жалобу куда следует, ремонтникам наскипидарят кардан, крышу починят. И тогда нытики сделают модуляцию на полтона вверх: начнут возмущаться, что крышу долго не чинили, и что только официальная жалоба смогла сдвинуть дело с мёртвой точки.