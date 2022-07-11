Широкие с защипами, трикотажные и с принтом в разноцветную полоску: весенние фасоны брюк как альтернативы джинсам

Джинсы заняли почетное место не только в мужском, но и в женском гардеробе. Однако иногда стоит обратить внимание на что-нибудь другое. Предлагаем вам стильную альтернативу джинсам – брюки. Далее в статье представим самые популярные фасоны.

Широкие со складками

Действительно, без джинсов гардероб представить невозможно. И все-таки время от времени следует уделять внимание и брюкам. Тем более что модельеры представляют нам большой выбор самых интересных фасонов. Предлагаем обратить внимание на расклешенные брюки со складками. В них вы будете всегда выглядеть элегантно и презентабельно. Кандела Пелицца на Миланской неделе моды делает свой выбор в пользу данной модели.

Трикотажные

Эксперт в области моды Ловиса Баркман выбирает широкие трикотажные брюки. Их можно носить как с рубашкой, так и с жилетом. Длинное пальто добавит вашему образу элегантности. Трикотажные брюки идеально подходят для весеннего сезона.

С низкой посадкой

Дизайнер Гала Гонсалес демонстрирует данный вариант как отличную альтернативу вечернему платью. Брюки с низкой посадкой представлены не только в черном, но и белом, а также сером варианте.

С принтами

Эксперт в области моды из Португалии Мафалда Патрицио демонстрирует идеальный образ для теплого дня весной. Если вам не нравятся принты, то вы можете остановить свой выбор на классических вариантах.

Льняные брюки

Представляем модель, которая сделана из льна и хлопка. Однотонные прямые брюки будут отличным выбором для создания повседневного образа. Модель Алис Галька предпочитает светлые брюки. Они великолепно дополняются спортивной обувью и пиджаком синего цвета. Помните о том, что такие брюки легко мнутся, поэтому их следует хранить на вешалке.

Выбирайте любой из предложенных вариантов и дополняйте свой гардероб. Ведь с брюками можно составить десятки различных образов.