Как подобрать брюки по своей фигуре на лето: тенденции-2022 и секреты выбора

Брюки являются отличным вариантом одежды на лето. Они удобные в носке, красиво смотрятся, подходят для любой фигуры, и их можно красиво сочетать с совершенно любым верхом и обувью. Вот несколько советов по выбору такой одежды.

Модные брюки клеш

1960-е и 70-е годы в истории американской моды отличаются от других десятилетий. Частично это произошло по причине того, что популярностью начали пользоваться брюки, расклешенные ниже колен в форме колокола.

Несмотря на то что это символ контркультурного движения хиппи, на самом деле этот тип брюк произошел от милитари. Начали появляться такие штаны в начале 19-го века как часть униформы ВМС США.

В конце 60-х годов гражданские лица начали включать эту модель в свой образ. Периодически этот наряд возвращается в моду. В последние несколько лет брюки клеш выбирают для себя знаменитости, и эта одежда появляется на модных подиумах.

Такие штаны отличаются не только тем, что имеют расклешенные штанины. Они плотно облегают талию и бедра. Брюки клеш могут иметь высокую или среднюю посадку. Сочетать можно с любым верхом, а также с балетками, обувью на каблуках или танкетке и короткими ботинками.

Модные тренды

В 2022 году появилось несколько новинок, которые выделяются среди всех остальных моделей.

Сейчас в моде брюки в полоску, клетку, с зигзагообразными принтами. Популярны штаны из ворсистых тканей типа бархата, модели из экокожи, спортивного трикотажа. Отлично смотрятся блестящие брюки в стиле диско.

Хитом лета являются белые брюки. Также интересно смотрятся палаццо. Это широкие брюки с высокой талией длиной до пола.

С чем можно сочетать брюки

Для создания красивого вечернего наряда вместо платья можно использовать комплект, состоящий из блузы или кардигана и прозрачных брюк, расшитых стразами или пайетками.

Хорошо будет смотреться комплект, который состоит из трикотажных коротких шорт и прозрачных широких штанов, надетых сверху.

Брюки для летнего гардероба

Для уличного стиля кэжуал идеально подходят практически все модели брюк. Для повседневной носки стоит выбирать более свободные и удобные фасоны.

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Летом стоит отдавать предпочтение натуральным или смесовым тканям с преобладанием натуральных волокон.

При выборе модных тенденций стоит учитывать особенность фигуры и рост. Некоторые модели помогают скрыть определенные недостатки и подчеркнуть преимущества фигуры.

Брюки с принтами

Полоска, клетка, геометрические узоры на протяжении нескольких сезонов остаются в тренде. Для лета хорошо подойдут яркие и насыщенные расцветки. Они сочетаются вместе с однотонным топом или футболкой. Самое главное – грамотно выдержать цветовой баланс.

Преимущество брюк в полоску заключается в том, что они помогают визуально удлинить ноги, особенно в сочетании с обувью на высоком каблуке или платформе.

Также хорошо смотрятся легкие брюки с принтами тай-дай, размытыми цветными пятнами в виде абстракции.

Стиль диско

Модные тренды 90-х годов отличались яркими красками, обилием блеска и разнообразием различных тонов. В этом году эти тенденции снова возвращаются в моду.

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Хорошо смотрятся брюки в стиле диско. Это модели, выполненные из тканей с металлическим отливом. Легкие ткани, такие как атлас, смотрятся свежо и по-летнему. Такие брюки хорошо сочетаются с легкими блузами из шифона или шелка.

Брючные комплекты, выполненные из бархата или полупрозрачных тканей, усыпанные стразами, пайетками или камнями, также можно отнести к возрождению стиля диско. Такие комплекты хорошо смотрятся в сочетании с трикотажным топом-бюстье и короткими шортами.

Брюки из денима

Джинсы клеш смогут стать отличной альтернативой классическим брюкам и идеально впишутся в создаваемый образ.

Они прекрасно вписываются в молодежную стилистику, прекрасно сочетаясь с вещами оверсайз.

Элементы декора

Отлично смотрятся брюки клеш с самым различным декором. Актуальными являются модели:

с высокой талией под кулиску или пояс; открытыми молниями; декоративными пуговицами и застежкой-змейкой; накладными карманами; лампасами; кокеткой; защипами на линии пояса.

В качестве дополнительного элемента декора используется пояс и накладные пуговицы.

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Вот несколько советов относительно того, как правильно подобрать идеальные брюки.

Верхняя часть туловища длинная

Отлично подойдут брюки с высокой посадкой и минимумом деталей. Хорошо смотрятся простые и лаконичные модели.

Брюки со стрелками также помогут создать дополнительную вертикаль и сделать ноги немного длиннее. Стоит избегать моделей с заниженной талией.

Если нет выраженной талии

Чтобы сделать фигуру более привлекательной, стоит выбирать модели брюк с завышенной или заниженной линией талии. Не стоит носить ремни.

Если бедра широкие

В таком случае стоит избегать брюк, которые выполнены из тонких материалов, и слишком облегающих моделей. Стоит обратить внимание на брюки, которые имеют покрой, свободный от талии.

Что же касается принтов, то отличным решением станет вертикальный декор и вертикальные швы.

Объем в области талии

Брюки с молнией сбоку или же с максимально простой фурнитурой и высокой посадкой станут отличным решением, чтобы образ получился максимально привлекательным и интересным.

Не стоит выбирать штаны с заниженной талией, а также не подойдут модели, выполненные из легких и фактурных тканей. Так как нужно скорректировать талию, то не стоит выбирать брюки на резинке, так как они создадут ненужный акцент и добавят объем.

Плоские ягодицы

Отличным решением станут брюки с декором и накладными карманами. Это поможет придать дополнительный объем.

Полные ноги

Стоит выбирать варианты, которые не слишком сильно облегают ноги. Если красивая и тонкая талия, то стоит сделать на ней акцент, подчеркнув ее ремнем.