 

Блумберг: США намерены обратиться к Индии и Японии с просьбой помочь ограничить цены на российскую нефть

11.07.2022, 16:55, Разное
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Дженнифер Грэнхолм, министр энергетики США, во время встречи глав энергетических ведомств в Сиднее хочет, чтобы Индия и Япония помогли ограничить цены на российскую нефть. Об этом пишет Bloomberg.
Она заявила, что хочет предложить покупателям присоединиться к группе, которая будет оказывать влияние на рынок с целью снижения цен и, следовательно, снижать цену на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что Бразилия не поддержала инициативу стран G7 по ограничению импорта российской нефти путем установления лимитов закупочных цен.

Ранее сообщалось, что Индия и Китай могут выступить против планов G7 по введению ценовых ограничений на российскую нефть. Идея “Большой семерки” может оказать негативное влияние на мировые энергетические рынки. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитиков.

Клаудио Галимберти (вице-президент Rystad Energy Research Company Rystad), считает, что Россия, возможно, не сможет продавать нефть по цене, установленной лимитом.

Источник: www.gazeta.ru



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