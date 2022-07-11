 

Bloomberg: Цены на газ останутся высокими как минимум в течение двух лет

11.07.2022, 16:55, Разное
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Хавьер Блас, обозреватель Bloomberg, уверен, что, несмотря на снижение цен на газ относительно мартовских рекордов, это не является признаком окончания кризиса.
“В тот момент (весной – ред. ) на газовом рынке был короткий кризис, который продолжался несколько месяцев”. Автор заявил, что сейчас существуют чрезвычайные угрозы для предстоящей зимы, которые, вероятно, перейдут на 2023 год и, возможно, на 2024 год”.

Блас отметил, что в последние дни цены на газ в Европе значительно выросли. Это создало проблемы в энергетическом секторе. Если в марте цена контракта на электроэнергию была установлена на уровне 80 евро за мегаватт-час, то сейчас эта ставка составляет 145 евро.

Голландский индекс цен на газ TTF (используемый для определения спотовых контрактов в Европе) сейчас на 30% ниже рекордного уровня, который был зафиксирован до 24 февраля. Контракты на поставку газа на год, заканчивающийся в мае, заключаются по ценам, которые на четверть ниже мартовских.

Кремль назвал санкции экономической войной, не похожей ни на одну другую. Они подчеркнули свою готовность принять такое развитие событий и пообещали, что будут продолжать выполнять свои социальные обязательства. Центральный банк предпринимает шаги по стабилизации валютного рынка. Власти также перевели газовые платежи в недружественные страны в рубли. У правительства также есть план по противодействию ограничениям, который включает около 100 инициатив. На его реализацию будет выделено финансирование в размере около одного триллиона рублей.



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