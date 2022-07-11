 

ЕК направит почти 3 миллиона евро для украинских школьников в ЕС

11.07.2022, 16:55, Разное
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Европейская комиссия согласилась перераспределить 2,9 миллиона евро из “школьной программы” ЕС на помощь украинским детям, прибывшим в ЕС из-за кризиса на родине. Они смогут продолжить свое образование в школах ЕС.
По данным ЕК, средства предназначались на 2022-2023 учебный год.

Ильва Йоханссон, еврокомиссар по внутренним делам, заявила в понедельник в Праге, что ситуация с притоком украинских беженцев в ЕС стабилизировалась, и в ЕС въезжает примерно столько же украинцев, сколько и выезжает.

Она заявила, что количество пересечений границы между Украиной, Европой и Россией соответствует показателям, зафиксированным до нынешнего кризиса и пандемии коронавируса.

Йоханссон заявила: “Это потому, что мы вернулись к нормальным показателям и примерно вдвое сократили число людей, въезжающих в Евросоюз или покидающих его”.

Комиссар заявила, что большинство украинских беженцев предпочтут остаться в ЕС или вернуться в Украину до начала учебного года. Все зависит от того, где они будут учиться. В марте Совет Европейского Союза инициировал принятие специальной директивы, которая предоставляет временную защиту беженцам из Украины. Это включает в себя доступ к рынку труда и системе здравоохранения ЕС. Совет ЕС заявил, что это решение было принято, чтобы ослабить давление на приграничные страны Украины и более равномерно распределить украинцев, прибывающих в ЕС, чтобы они могли пользоваться теми же правами, что и все остальные страны.

Имеется в виду “право на пребывание на территории ЕС, доступ к рынку труда, право на жилье, право на медицинское обслуживание и доступ детей к системе образования”.

Источник: ria.ru



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