Скандалы: Газпромбанк ищет покупателя на бизнес в Швейцарии

Кредитная организация изучает варианты продажи как отдельных активов, так и всего бизнеса в целом

«Банк рассчитывает завершить процесс изучения возможных вариантов, включая поиск инвестора, к концу третьего квартала 2022 года. Стороны, заинтересованные в участии, должны связаться с нашим представителем», — говорится на сайте швейцарской «дочки». В релизе отмечается, что данное сообщение «не является предложением, гарантией, согласием или обещанием какой-либо сделки» и не может быть истолковано как таковое.

Всего в швейцарской «дочке» трудоустроены порядка 80 человек. Само подразделение ведет экспортное и торговое финансирование. В частности, организация помогает швейцарским промышленным группам финансировать экспорт в Восточную Европу. Также эта структура спонсирует добычу, транспортировку и переработку сырья, поступающего из РФ в европейские страны для трейдеров товарных рынков.

По данным Reuters, с учетом собственного капитала в размере около 200 млн швейцарских франков «дочка» Газпромбанка может быть оценена примерно в 150 млн швейцарских франков (примерно $154 млн).

Газпромбанк — один из последних оставшихся каналов финансирования торговых потоков между Россией и Швейцарией, пишет агентство. Остальные российские кредитные организации вошли в санкционные списки стран Запада после старта спецоперации на Украине.

Именно через Газпромбанк проходят международные расчеты за российский газ. Этот банк также остается единственным государственным кредитным учреждением и одним из немногих крупных банков в принципе, который может проводить валютные переводы по РФ и за границу.

Газпромбанк под санкциями

В 2014 году против банка начали действовать секторальные санкции Евросоюза и США. Они установили запрет на предоставление долгосрочного финансирования, но эти ограничения не действуют на «дочек» Газпромбанка.

В начале марта 2022 года Ассоциация швейцарских банкиров (SBA) исключила Газпромбанк и Сбербанк из банковской системы страны.

Отключение от SWIFT

В июне замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Евросоюз начал подготовку седьмого пакета антироссийских санкций. Среди прочих мер, европейцы обсуждают отключение Газпромбанка от международной системы платежей SWIFT.

«Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о Газпромбанке», — говорил Яблоньский. Он добавил, что ограничения должны затронуть и экспорт технологий в Россию.

Ранее санкции уже затронули Национальный расчетный депозитарий (НРД, выступает платежным агентом по еврооблигациям). В результате на счетах НРД застряло около €4,5–7 млрд средств российских банков, предприятий и инвесторов. Кроме того, из-за санкций от SWIFT отключены крупные российские финансовые организации: ВТБ, банки «Открытие» и «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. Позднее к этому списку добавились еще три банка: «Сбер», Московский кредитный банк и Россельхозбанк.

Андрей Юшин

Оригинал материала: “Компания”