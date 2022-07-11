Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и «зерновой вопрос»

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, а также украинско-российская война и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море», – передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у РФ и Украины «есть свои аргументы». Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна.

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