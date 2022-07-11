Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму

В результате аварии микроавтобуса с детьми в Крыму трое ребят госпитализированы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«11 июля микроавтобус «Хендэ», следовавший из Томской области, в районе села Владиславовка выехал за переделы проезжей части, после чего опрокинулся в кювет и перевернулся. Кроме водителя, в автобусе находились семь пассажиров, среди которых шестеро детей. В результате происшествия пострадали трое несовершеннолетних, они госпитализированы. Остальным оказана медицинская помощь на месте», – приводит сообщение ТАСС.

Прокуратура региона начала расследование. В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что в микроавтобусе ехали родственники: два брата и их дети. В ДТП пострадали трое мальчиков шести, 12 и 14 лет. Полиция также проводит проверку.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус с призывниками попал в ДТП с грузовиком и газовозом в Архангельской области, один человек погиб, 13 пострадали.

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