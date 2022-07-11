В ЕК исключили полное прекращение поставок российского газа

Еврокомиссия (ЕК) не ожидает полного прекращения поставок российского газа, но считает, что такой риск имеется, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис по прибытии на заседание Еврогруппы.

«Это не наш основной сценарий, но это также риск, который нельзя полностью исключить», – сообщил он, отвечая на вопрос о возможности полного прекращения поставок российского газа в Евросоюз, передает ТАСС.

Напомним, российская компания «Газпром» продолжает подавать газ для Европы транзитом через Украину в объеме 40,1 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

В мае сообщалось, что украинская сторона прекратит транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажора. Компания якобы не может контролировать пограничную компрессорную станцию станцией «Новопсков» в Луганской области.

В российской компании не подтвердили угрозы для станции. Отмечается, что перенести все объемы на станцию «Суджа» в Курской области нельзя из-за технических ограничений.

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