Мнение: Жертвы забыты в угоду политике

Жертвы забыты в угоду политике

79 лет назад бандеровцы устроили кровавую резню на Волыни

«Если я забуду о них, ты, Боже на небе, забудь про меня», — гласит надпись на памятнике в польском селе Громник. Так Польша выразила глубину скорби о своих сыновьях и дочерях, зверски убитых членами Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии (УПА) во время Волынской резни. Последняя была начата украинскими буржуазными националистами в марте 1943 года и 11 июля того же года достигла своего апогея.

«В связи с успехами большевиков следует поспешить с ликвидацией поляков, под корень вырезать чисто польские сёла, жечь сёла смешанные, только польское население уничтожать», — писалось в приказе одного из организаторов Волынской резни, главаря Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

11 июля 1943 года, в 3 часа ночи, отряды УПА одновременно атаковали 150 волынских сёл. С криками «Смерть ляхам!» бандеровские нацисты стали убивать беззащитных польских крестьян — «очищать украинскую землю». Польское население, включая стариков, беременных женщин и грудных детей, гибло от топоров, вил, кос, пил, ножей. Люди умирали мученической смертью только потому, что родились на свет поляками.

11 июля, которое потом назовут «кровавым воскресеньем», было убито 14 тысяч мирных жителей. Хорошо подготовленный и спланированный геноцид по национальному признаку продолжался на Волыни (в неё тогда входили территории нынешней Волынской и Ровенской областей и северная часть Тернопольской области) до 1944 года. Общее число поляков, погибших во время Волынской резни, составило, по различным данным, от 30 до 80 тысяч человек.

Обратим внимание на то, что украинские буржуазные националисты, устроившие Волынскую резню, сидели в лесных схронах. А вот 24 августа 1991 года их рьяные последователи пришли на Украине к власти.

В 2016 году сейм Польши провозгласил 11 июля «Национальным днём памяти жертв совершённого украинскими националистами геноцида граждан II Речи Посполитой Польской».

В этот день Польша традиционно чтит память жертв Волынской резни. Но её нынешнее руководство одной рукой возлагает цветы погибшим, а другой посылает военную помощь наследникам их убийц. К этому скорбному дню нацистская Украина получила из Польши сотни танков, боевых машин, единиц артиллерии, а также беспилотники, ПЗРК и сотни тысяч боеприпасов. Общая сумма военной помощи составила 1,7 млрд долларов. Польское оружие, предоставленное украинской хунте, будет расстреливать и память о жертвах Волынской резни.

Во время майского визита в Киев президент Польши А. Дуда выразил надежду, что в будущем между Польшей и Украиной не будет границ и что народы обеих стран смогут «жить вместе на этой земле».

В ответ президент Украины В. Зеленский предложил предоставить полякам особый правовой статус.

Отношения Анджея Дуды и Владимира Зеленского всё больше напоминают дружбу руководителя Польского государства Юзефа Пилсудского и главного атамана так называемой УНР (Украинской народной республики) Симона Петлюры, подписавших 21 апреля 1920 года Варшавский договор. По этому договору украинский «патриот» Петлюра отдал польским панам все земли на западе от Днепра, в том числе и Галицию — современные Ивано-Франковскую, Львовскую и большую часть Тернопольской области.

Но Галиция оказалась для Пилсудского «троянским конём». «Побратим» Петлюры Евген Коновалец сразу же создал там террористические организации для борьбы с… польским государством. Сначала УВО — Украинскую военную организацию (1921 г.), затем ОУН — Организацию украинских националистов (1929 г.).

Свой терроризм украинские буржуазные националисты назвали звучным немецким словом атентат (Attentat) — покушение на убийство. От их рук погибли тогда высокопоставленные польские чиновники Станислав Собинский, Тадеуш Голуфко и многие другие.

В «атентате» принимали участие юные Роман Шухевич и Степан Бандера, которые также грабили польские банки.

По словам украинского историка из диаспоры О. Субтельного, в начале 1930-х годов ОУН организовала более 60 политических покушений и убийств.

Примечательно, что список оуновских жертв должен был открыть сам Юзеф Пилсудский, принявший Галицию от украинского националиста Симона Петлюры.

Покушение на Пилсудского, совершённое 25 сентября 1921 года, оказалось неудачным, и лидер Польши остался жив. Но Пилсудскому тогда просто повезло, в отличие, скажем, от убитого оуновцами польского министра Бронислава Перацкого.

Станут ли Дуда и Зеленский современными Пилсудским и Петлюрой, пока неизвестно. Ясно одно: Польша абсолютно не против присоединить к себе не только украинскую Галицию, но и Волынь вместе с Ровенской областью. Польский президент Анджей Дуда, выражая свою благосклонность стране Бандеры и Шухевича, заявил, что «свободный мир сегодня имеет лицо Украины». Поляки в ответ на такое кощунство припомнили Дуде Волынскую резню и зверства украинских буржуазных националистов.

https://gazeta-pravda.ru/issue/73-31276-811-iyulya-2022-goda/zhertvy-zabyty-v-ugodu-politike/ – цинк

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