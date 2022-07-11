Мнение: Приказ Зеленского

Вчера украинские власти, в частности, министр обороны и ряд других лиц, сделали заявления, общий смысл которых заключается в том, что президент Зеленский отдал приказ о «деоккупации» юга Украины. Это же сегодня повторил и глава Николаевской администрации Ким.

Российская пропаганда немедленно откликнулась и сообщила, что всё это чепуха и психологический трюк. Дескать, нормальные военные планы вслух не произносятся. Вот как у нас — четыре месяца боевых действий, а что является их целью — никто толком не знает. Что в итоге скажут считать целью, то ею и будет.

С другой стороны, объективно предпосылки для возможного контрнаступления, и именно на юге, вполне сложились. Российская армия сейчас вынужденно переходит к паузе после двухмесячных тяжелых боев на пятачке первой линии обороны Донбасса. Впереди у нее не менее тяжелая Краматорская агломерация — зона сплошной застройки.

Юг Украины, напротив — ровная степь. Это создает проблемы как для обороны, так и для наступления, которое уязвимо с воздуха. Однако и защищать степные просторы невозможно. Собственно, все, кто воевал на этой территории, проходили ее насквозь за достаточно короткий срок. Зацепиться здесь не за что.

Так что сбрасывать со счетов возможное усиление наступательных действий ВСУ именно здесь не стоит. Для Киева это будет возможность доказать, что Украина может не только упорно обороняться (в этом уже мало у кого есть сомнения), но и наступать. Мало-мальски успешное наступление, особенно, если при этом будут достигнуты медийно значимые успехи, укрепит позицию европейских «ястребов», в первую очередь Великобритании. А это неизбежно выльется в новые поставки техники, боеприпасов и денег. В этом смысле сходу объявлять планы контрнаступления чушью точно не стоит.

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