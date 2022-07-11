Пригожин предложил сотруднику Bloomberg поучиться профессионализму у журналистов холдинга “Патриот”

“На первый взгляд, по характеру твоего вопроса, есть ощущение, что ты никогда не был в Африке. Твой неприлично-оскорбительный стиль повествования очень похож на манеру классических американских журналистов. Но, как человеку, проживающему в Найроби, тебе следовало бы знать определённые, очень простые вещи”. – обратился он к журналисту.

Маркс обратился к предпринимателю за комментарием по одному из инцидентов в ЦАР. Он готовит материал про золотоискателей в северо-восточной части республики, которых якобы убили российские инструкторы по приказу местного правительства ЦАР. При этом они использовали танки, вертолеты и джипы.

Бизнесмен в ответном письме указал, что в указанном регионе республики болотистые места, где тяжелая техника просто утонет.

“Северо-восточная часть ЦАР непроходима ни для колесных, ни для гусеничных транспортных средств. Особенность зыбучих грязей, которые распространяются от Нделе до Бирао, такова, что даже в самый сухой сезон там могут пройти только легкие транспортные средства. Гусеничная техника там вязнет и с большой скоростью погружается в грязь”, — заявил он.

Евгений Пригожин также рассказал о деятельности российских инструкторов, которые приехали в республику по приглашению официальных властей и которых западные СМИ часто причисляют к “ЧВК Вагнера”. Они обучили правительственную армию, которая сумела освободить большую часть страны от незаконных бандформирований.

“Когда русские инструкторы впервые попали в ЦАР, они столкнулись с тем, что там человеческая жизнь не стоит ничего. Однако им удалось укрепить силы полиции и армейских подразделений, чтобы те могли защищать столицу и крупные города от бандитов”, — уточнил бизнесмен.

Петербургский предприниматель также подробно разъяснил Саймону Марксу, кто убивает центральноафриканцев. Пригожин подчеркнул, что, кроме местных боевиков, преступления на территории страны совершали чадские и суданские наемники, миротворцы миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) и военные из Франции.

“Я не буду рассказывать о старых закрытых делах против французских военных, обвиненных в изнасиловании несовершеннолетних в ЦАР. В 2016 году международные организации и СМИ выпустили ряд скандальных материалов, в соответствии с которыми с 2013 по 2015 года военнослужащие из Франции изнасиловали более 100 несовершеннолетних в стране.

Виды правонарушений МИНУСКА: сексуальное насилие, включая групповое; сексуальные действия с несовершеннолетними; сексуальная эксплуатация и рабство; контрабанда природных ископаемых; оказание помощи террористам; взяточничество/коррупция; убийство мирного населения”, — отметил бизнесмен.

Евгений Пригожин также пригласил Саймона Маркса в Россию в медиахолдинг “Патриот”, где образованные люди смогут пролить свет на всю ситуацию в ЦАР, а также дать несколько курсов по проверке достоверности информации, которая поступает от источников в Bloomberg. сделать татуировку на видном месте тела следующего содержания: “Русские несут добро, а Запад – зло. Русские помогают убивать бандитов и борются за справедливость”.