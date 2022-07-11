Мнение: Кто готовит голод, куда Россия поставляет зерно и почему бунтуют фермеры в Голландии

1. Россию обвиняют в создании угрозы голода в странах третьего мира: дескать, мы блокируем вывоз зерна с Украины. Реальная ситуация иная: украинцы сами заблокировали свои порты минами, а железные дороги забили перевозками западного оружия. Кроме того, Россия наращивает производство собственного зерна и готова увеличить экспорт, перекрыв выпадающие объёмы с Украины. Если кто и виноват, так это западные страны, которые не только начали прокси-войну на Украине, но и сократили производство пшеницы (ссылка):



Некоторые думают, что события в Шри-Ланке связаны с СВО на Украине и невывозом зерна с украинских портов. Увы, ланкийцы едят рис, и поставок зерна из Украины туда не было. На самом деле, Украина поставляла мало зерна. По большому счету, на её обеспечении были крошечные Сейшелы и давно обанкротившийся Ливан. Основные поставки зерновых были из России.

Забавен список стран, где более 50% зерна из Украины:

– Сейшелы, где жителей 90 000 человек (меньше, чем в Лисичанске).

– Мавритания, последняя страна мира отменившая рабство. Население менее 2 млн человек.

– Эритрея с 6 млн человек, нишу которой легко заполнит Россия.

– Ливан, у которого нет денег с 2016 года.

– Ливия с ее гражданской войной.

– Единственный серьёзный заказчик, это Пакистан, в котором и так почти гражданская война и грозит дефолт.

Видно, что все импортеры зерна из Украины уже и так испытывают значительные финансовые трудности, а значит, покупают самое дешёвое зерно, которое есть на рынке. Серьёзных и влиятельных заказчиков почти нет. А те, кто есть – Египет и Пакистан – легко восполнят потребности хорошим российским урожаем. <…>

Ожидается, украинский экспорт пшеницы сократится в этом году примерно наполовину или 9 млн тонн, а её сбор – на 37,8 %. В абсолютном выражении урожай пшеницы в Украине снизится на 12,2 млн тонн. Эти потери в глобальном масштабе будут перекрыты увеличением сбора в России на 7,4 млн тонн, Канаде (9,5), США (2,2), Казахстане (1,7) и Турции (1,3).

За счёт этих стран общая прибавка могла бы составить 22,1 млн тонн, с лихвой перекрыв потери Украины. Однако в реальности она будет “съедена” ожидаемым снижением урожая в Индии на 4,1 млн. тонн, Австралии (8,3) и Аргентине (1,1).

Виновата Австралия, именно её снижение урожая на 8,3 млн тонн и создаёт тот самый дефицит зерновых на мировом рынке. Россия всё украинское снижение восполняет своим урожаем.

Как такого добилась Австралия? Площади под пшеницей были сокращены до 12,5 млн га (-0,5 млн га к текущему сезону), урожайность снизилась до 23,2 ц/га (-4,7 ц/га). Валовой сбор пшеницы уменьшится до 28 млн т, что ниже рекорда сезона 2021/2022 (36,3 млн т).

Заметим что эти снижения этих дефицитных 8,3 млн тонн пшеницы которые так не хватает миру, Австралия добивалась последовательно и заранее.

2. А вот как выглядит список покупателей нашей пшеницы с точки зрения объёма продаж (ссылка):





Как видно, в топ-10 входят в основном мусульманские страны с многочисленным, растущим населением. От российского зерна они отказываться не будут, голод им не нужен. Россия также не собирается терять своих надёжных клиентов.

Будущее нашего сельского хозяйства выглядит весьма радужным. Дополнительные клиенты из бедных проблемных стран нам не особо нужны, мы и так сможем заработать. Но ради спасения людей от голода, безусловно, Россия будет готова поставлять зерно куда угодно, лишь платили в рублях или в юанях. Возможно, кроме стран Запада – ведь они запретили заход наших кораблей с зерном в свои порты.

3. Призрак продуктового дефицита замаячил уже и над западными государствами, включая ведущих экспортёров с/х продукции (ссылка):

Вчера мы говорили о забастовке работников энергетического сектора в Норвегии и о том, какую большую опасность для Европы представляют эти протесты. Ведь сейчас, после сокращения поставок из России, от Норвегии зависит очень многое. В итоге норвежские власти, которые сначала не собирались реагировать, вчера все же объявили забастовку незаконной и пресекли ее (возможно, после нескольких настойчивых звонков из Европейского Союза?). Сегодня проблема возникла уже в другом месте — в Нидерландах, где ситуация обостряется, судя по всему, еще больше.

Что интересно, эта новость осталась практически незамеченной средствами массовой информации в Европе. Это удивительно, так как Нидерланды в нынешней ситуации играют очень важную роль в снабжении Европы. Напомню, что в Нидерландах находится большое газовое месторождение Гронинген. Однако речь сейчас идет о забастовке не в энергетическом секторе, а в не менее важном сельскохозяйственном.

Разгневанные фермеры вышли в понедельник на улицы и заблокировали около 20 дистрибьюторских центров торговых сетей по всей стране. Против чего они протестуют? Нидерландские фермеры выступают против новой правительственной политики, прежде всего в отношении азота.

О чем речь? Власти Нидерландов предложили к 2030 году на 50% сократить выбросы таких вредных веществ, как оксид азота и аммиак. Властям регионов дали год, чтобы они составили план для реализации этой цели.

Однако эта мера загнала бы многих фермеров в пропасть, и поэтому они вышли на гневный протест и стали жечь свои трактора, заблокировав тем самым дистрибьюторские центры крупнейших нидерландских супермаркетов, таких как Albert Heijn и Jumbo. Протесты прошли во многих городах, таких как Вегел, Бреда, Байлен, Вурден, Ньивегейн, Драхтен, Херенвен, Зволле, Гелдермалсен, Нейкерк. В некоторых местах протесты продолжались всего несколько часов, в других — целый день, а кое-где они не закончились и сейчас.

Конечно, блокирование центров дистрибуции немедленно сказалось на логистической цепочке, особенно ввиду того, что супермаркеты всегда стараются, чтобы их продукция была доступна “точно в срок”, ведь это снижает расходы на хранение. На полках магазинов, правда, последствий блокировки все еще не видно, но источники сообщают, что возникают проблемы с подвозом нового товара.

Фермеры утверждают, что предложенные правительством меры неподъемны, и что многим из-за них придется закрыться.

На самом деле подобное происходит по всему Европейскому Союзу, однако нидерландские власти решили раньше других выполнить инструкции Брюсселя, в которых говорится, что “энергетический переход неминуем”. На прошлой неделе в Нидерландах было принято окончательное постановление о сокращении выбросов СО2 на 70 — 90% в зависимости от региона.

Как сообщает информационное агентство “Европа Пресс”, даже по прогнозам правительства, около 30% фермеров могут обанкротиться. При этом агентство напоминает, что Нидерланды — один из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире.

Что ж, и здесь зелёные довели страну до кризиса. Пока он ещё только разгорается, и у зажиточных голландцев довольно большой запас прочности. Гораздо хуже дела обстоят в менее богатых странах, которым не повезло заразиться западной зелёной чумой.

Напомню, что в бедной Шри-Ланке, где жестокий кризис привёл к дефолту, массовому народному бунту и падению правительства, власти ранее также решили поиграть в «зелёное сельское хозяйство», запретив неорганические удобрения. За считанные годы страна превратилась из экспортёра риса в обанкротившегося импортёра (ссылка).

Интересно, как быстро получится развалить аграрный сектор в странах Евросоюза. На Шри-Ланке, по крайней мере, экваториальное тепло, и там не нужна энергия для выращивания овощей и фруктов в теплицах. Если бы в странах ЕС случился кризис на уровне ланкийского (когда на покупку топлива и еды денег вообще нет), то в ЕС начался бы настоящий апокалипсис.

Кстати, у Нидерландов есть и ещё одна проблема. Значительная часть территории страны находится ниже уровня моря. При этом Нидерланды довольно агрессивны: они входят в блок НАТО, они украли русские деньги, они поставляют оружие бандеровским боевикам и активно требуют того же от других стран. Всё это делает Нидерланды законной целью для военного удара. Удара, после которого целые регионы маленького агрессора снова окажутся под водой.