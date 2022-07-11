Кто сказал, что дамы за 50 не могут выглядеть стильно и элегантно? Трендовые стрижки для женщин в очках

Представительницы старшего возраста могут выглядеть не менее стильно и модно, чем их младшие подруги. У них уже есть собственный стиль и обретенный с годами шарм, который подчеркивает их оригинальность и уникальность. Одним из самых главных условий является правильный выбор причесок. Рассмотрим модели, которые больше всего подходят дамам в очках.

Пикси

Стрижка пикси идеально подходит для женщин в очках. Если у вас тонкие волосы, остановите свой выбор на короткой челке (и особенно она подойдет дамам с удлиненным лицом). Если вы являетесь обладательницей круглого лица, выберите удлиненную пикси с волнами. Эта прическа позволит визуально скорректировать лицо и обрести идеальные пропорции. Что касается очков при такой прическе, то вы можете смело акцентировать внимание на оригинальной оправе.

Боб

Прическа боб является универсальной и также идеально подходит для зрелых дам, носящих очки. Если у вас тонкие волосы и удлиненное лицо, сделайте стрижку покороче. Если же вы являетесь обладательницей круглого лица, оставьте как минимум передние пряди удлиненными или выберите общую длину чуть ниже подбородка или до шеи. Можете экспериментировать с челкой или отказаться от этого элемента. Очки отлично гармонируют с подобной моделью прически, так что вы можете выбирать понравившуюся вам форму оправы и экспериментировать с цветом.

Асимметричная челка

Этот элемент поможет вам скорректировать форму лица и спрятать двойной подбородок, если таковой имеется. Выберите короткую стрижку по своему усмотрению или остановите свой выбор на средних или длинных волосах (только избегайте чрезмерно длинных, которые не особо подходят к косой челке, да и с возрастом волосы становятся не настолько привлекательными, чтобы отращивать их до большой длины и носить распущенными).

Удлиненный боб

Отличный выбор для дам старшего возраста, которые носят очки. Отдайте предпочтение волосам средней длины (до плеч или даже длиннее) и окрашиванию соль и перец. В этом случае прическа будет смотреться естественно. Выбор места пробора остается за вами, он может находиться посередине или сбоку. Идеальным сочетанием с прической и цветом будут очки в черной тонкой оправе. Однако если вам нравятся другие варианты, не стоит себя сдерживать.

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Слоистая стрижка для волос средней длины

Выберите слоистую стрижку, которая, во-первых, визуально добавит объема, а во-вторых, отлично подкорректирует круглое или квадратное лицо (удлиненное тоже можно несколько округлить, если завить концы в направлении от лица). Если ваши волосы от природы густые и вьющиеся, избегайте данной длины или попросите мастера проредить некоторые пряди.

Длинные волосы

Если вы все-таки остаетесь верны большой длине, не стоит себя ограничивать в выборе прически. Вы можете оставить волосы такими, какие они есть, будет правильным решением также оставить естественный цвет. Подойдет гладкая прическа (например, низкий пучок) и косая челка, а также очки в круглой оправе нежных тонов.

Какие очки подобрать к стрижке и цвету волос

Седым женщинам подойдут черные, темно-красные и темно-синие оправы, стоит избегать коричневого и бежевого цвета. С серебристыми волосами гармонируют оправы кораллового, розового и оранжевого цветов и такого же серебристого оттенка.

Блондинкам рекомендуется носить очки в черной или коричневой оправе, цветные будут выглядеть не очень привлекательно.

К короткой стрижке подойдут черные и коричневые оправы, широких следует избегать. Со средними и длинными волосами сочетаются очень узкие оправы или очки без ободков.

Выбор очков под форму лица

К овальному лицу подойдут квадратные или прямоугольные очки, круглому – геометрические формы оправ. Лицу в форме сердца – овальная широкая оправа, треугольному – кошачий глаз.