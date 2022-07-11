«Слезы» виноградной лозы и жирная рыба: каким продуктам отдать предпочтение, чтобы иметь идеальную кожу

Вы можете заботиться о своей коже двумя способами — снаружи и изнутри. Даже если вы ежедневно используете всевозможные кремы, лосьоны и другие косметические средства, она никогда не будет идеальной, если вы не обеспечите организму здоровое и правильно подобранное питание.

Чтобы чувствовать себя прекрасно и иметь сияющую кожу, не обязательно тратить кучу денег на модные процедуры, кремы или маски. Вернитесь к основам и сосредоточьте свое внимание на здоровой пище. Если есть натуральный ингредиент, который приносит пользу организму, то есть шанс, что он окажет положительное влияние и на кожу. При правильном питании можно воздействовать на прыщи, морщины, различные высыпания, экзему или даже кожную аллергию. Все, что для этого нужно, — систематичность и терпение.

Какие именно продукты следует включить в рацион?

Жирная рыба

Прекрасная часть здорового питания. Жирные виды, такие как лосось, скумбрия и сельдь, особенно полезны для красивого и сияющего цвета лица, поскольку содержат много полезных ненасыщенных жирных кислот омега-3. Они обеспечат упругость и эластичность, помогут избавиться от покраснений, прыщей. Некоторые исследования даже утверждают, что рыбий жир помогает бороться с псориазом.

В составе также есть витамин Е — один из важнейших антиоксидантов – и высококачественные белки, которые необходимы для поддержания упругости кожи. Жирные виды рыбы богаты цинком — это важный минерал, который предотвращает воспаления и принимает участие в образовании новых клеток. Приготовьте лосося с запеченными овощами, вкусный салат с копченой скумбрией или обжарьте сельдь в масле и съешьте с фасолью.

Авокадо

Богат полезными жирами, необходимыми для поддержания эластичности и увлажненности кожи. Также было установлено, что авокадо содержит соединения, защищающие кожу от солнечного повреждения, и витамин Е. Интересно, что токоферол лучше всего работает в сочетании с витамином С, другим важным антиоксидантом, также содержащимся в авокадо.

Вы точно не ошибетесь, если приготовите из него хумус, салат с огурцами или бутерброды с фетой и кукурузой. Идеальная еда для красивой кожи — поджаренный лосось с авокадо.

Грецкие орехи

Орехи и семечки богаты различными питательными веществами, необходимыми для поддержания красивой и здоровой кожи. Грецкие орехи содержат незаменимыми жирные кислоты, которые наш организм не может вырабатывать самостоятельно, а также белки и цинк, убивающий бактерии, уменьшающий воспаления и необходимый для заживления ран. В состав входят витамин Е и селен. Как видите, достаточно причин, чтобы добавить грецкие орехи в песто для пасты или посыпать ими сливочный суп из сельдерея.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

«Слезы» виноградной лозы

Виноградные косточки содержат вещество ресвератрол, которому приписывают ряд положительных эффектов, в том числе уменьшение признаков старения. Помимо употребления в пищу самого винограда или приготовления блюд с ним вы также можете использовать масло виноградных косточек, которое называют жидким золотом. Оно не только полезно для организма, вкусное и добавляется в салаты и заправки, но и ценно в качестве средства для кожи.

Масло виноградной косточки содержит много антиоксидантов и витамина Е. Активные ингредиенты вводятся в глубокие слои кожи, где они становятся более эффективными. Летом помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения и оказывает успокаивающее, регенерирующее, увлажняющее и смягчающее действие. Приготовьте полезный салат с виноградом и грецкими орехами или даже обычный компот.

Сладкая картошка

Батат является источником бета-каротина, который работает как естественный солнцезащитный элемент, защищая кожу от ожогов. В организме он преобразуется в витамин А. Попробуйте приготовить фаршированный сладкий картофель, карри с цветной капустой и сладким картофелем или оладьи.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Болгарский перец

Еще один хороший источник бета-каротина и один из лучших продуктов для восполнения недостатка витамина С, необходимого для выработки коллагена. Помогает бороться с морщинами и многими другими кожными проблемами. Приготовьте из красного и/или желтого перца салат, суп или острый соус.

Брокколи

Она полна макро- и микроэлементов, необходимых для здоровья кожи, включая цинк, витамины А и С. Брокколи также содержит лютеин, который действует аналогично бета-каротину, помогая защитить кожу от окислительного повреждения, вызывающего сухость и морщины. В ее соцветиях найдено особое соединение — сульфорафан, – которое помогает защитить кожу от повреждения солнцем и помочь предотвратить развитие рака. Из брокколи можно приготовить вкусный суп, испечь пикантный пирог или добавить ее в пасту вместе с грецкими орехами.

Помидоры

Очередной источник витамина С. Но что еще важнее, так это то, что помидоры содержат все основные каротиноиды, включая ликопин, защищающие кожу от повреждения солнцем и предотвращающие появление морщин. Чтобы извлечь максимум пользы из каротиноидов, добавьте немного жира. Например, полейте салат оливковым маслом или добавьте моцареллу. Если речь идет о ликопине, то помидоры полезно готовить долго, возможно, сварить из них суп. Тогда организм получит еще больше пользы.

Соя

Она богата изофлавонами — растительными соединениями, которые, как было доказано, уменьшают мелкие морщины, повышают эластичность кожи и защищают от излучения. Особенно полезны женщинам в постменопаузе, так как способствуют выработке коллагена. Добавьте ее в салат или приготовьте индийский карри из соевого мяса.

Горячий шоколад

Какао содержит антиоксиданты, защищающие кожу от ожогов, способствующие усилению кровотока и улучшению внешнего вида кожи. Важно, чтобы содержание какао было не менее 70 %, и, конечно, употреблять шоколад нужно в меру. Наслаждайтесь им в торте с мороженым и малиной или в рулете с легким кремом и черникой.

Зеленый чай

Мощные антиоксиданты, содержащиеся в нем, называются катехинами. Как и некоторые другие продукты, упомянутые выше, зеленый чай может защитить вашу кожу от повреждения солнцем и предотвратить покраснение. Он также повышает ее эластичность и хорошо увлажняет. Вместо чая в жаркие летние дни делайте из листьев домашнее мороженое.