 

Поляк задержан за призыв к убийству президента и премьер-министра

11.07.2022, 15:31, Разное
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Польское телевидение сообщило, что житель Польши был задержан после призыва к убийству президента Анджея Дубы и премьер-министра Матеуша Моравецкого.
“ABW (сотрудники Агентства внутренней безопасности) задержали Петра (фамилия задержанного не называется по польским законам – ред.). В Белхатове (Лодзинское воеводство) был задержан человек, который призывал к убийству президента Анджея Дубы, премьер-министра Матеуша Моравецкого и офицеров”, – говорится в сообщении.

Станислав Ярин, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши, заявил, что задержанный опубликовал через соц сеть “оскорбительные, вульгарные заявления, содержащие ложные сообщения против действующего президента Польши”. Он также утверждал, что задержанный призывал к убийству президента и премьер-министра Польши, а также офицеров через свою деятельность в социальных сетях.

Петр У уже был обвинен прокурором в “публичном одобрении” убийства, “призыве к убийству президента, исполняющего обязанности председателя совета министров и офицеров” и “оскорблении президента Польши”.

Подсудимый не признал себя виновным в предъявленных обвинениях и заявил, что он лишь выражал свое мнение, а не оскорблял кого-либо.

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на три месяца.



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