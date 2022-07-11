По словам генерального секретаря партии “Родина”, турецкий народ восстал против НАТО

Партия “Родина” начала массовую кампанию за выход из НАТО в крупных городах Турции. Она собрала тысячи подписей в более чем ста провинциях и районах. Озгюр Бурсали, генеральный секретарь партии, заявил, что турецкий народ восстает против Североатлантического альянса.

Догу Перинчек, генеральный секретарь партии “Ватан” (“Родина”), ранее заявил, что партия предложит Турции выйти из НАТО. Политика против альянса имеет решающее значение для экономического успеха страны. В то время как “Родина”, которая не представлена в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, выступает за тесное взаимодействие Турции и Евразийского пространства, а также призывает Анкару признать воссоединение Крыма.

“Турецкий народ восстает против НАТО!”. Бурсала сказал, что наши призывы быстро распространились как ветер в более чем 100 провинциях и округе, собрали тысячи подписей и были поддержаны и поддержаны нашими гражданами”, – пишет Aydinlik.

Источник: ria.ru