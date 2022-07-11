FT: южнокорейская Hanwha намерена стать главным поставщиком вооружений для НАТО
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Южнокорейская компания Hanwha Defence хочет стать основным поставщиком вооружений для стран НАТО. Это означает, что ей придется выйти на европейский рынок, который в настоящее время испытывает нехватку оружия из-за военной помощи Украине. Об этом в понедельник пояснила газета Financial Times (FT).
По данным газеты, Европейское оборонное агентство (EDA) пришло к выводу, что для стран ЕС крайне важно пополнить запасы оружия, истощенные военной помощью Киеву. Газета заявила, что после российской военной интервенции в Украину были составлены планы по восстановлению обороноспособности ЕС. Эта сумма достигла 200 млрд евро. Компания Hanwha, производящая артиллерийские системы, бронетранспортеры и другую военную технику, заявила, что планирует стать надежным партнером НАТО путем налаживания отношений с европейскими предприятиями. Источники газеты предполагают, что основными клиентами южнокорейской компании являются бывшие страны Варшавского договора и Великобритания.
Ранее польское правительство передало Украине 50 гаубиц “Краб” (для их сборки используются комплектующие Hanwha), и теперь Вооруженные силы республики планируют пополнить запасы этого вида вооружения, пишет газета. Генеральный директор Hanwha Сон Чжэил заявил, что “ряд” европейских стран заинтересованы в приобретении боевой машины пехоты Redback, оснащенной технологией перехвата противотанковых ракет. Hanwha считает Великобританию потенциальным рынком для модифицированных гаубиц K9 и планирует производить их совместно с корпорацией Lockheed Martin.
Источники FT отмечают, что стратегия Hanwha соответствует пути “торговой дипломатии” в военно-промышленном секторе, обозначенному Юн Сок Юлом на саммите НАТО. По данным газеты, Hanwha не беспокоится о возможной реакции со стороны таких стран, как РФ или Китай.
Источник: tass.ru
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