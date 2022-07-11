FT: южнокорейская Hanwha намерена стать главным поставщиком вооружений для НАТО

Южнокорейская компания Hanwha Defence хочет стать основным поставщиком вооружений для стран НАТО. Это означает, что ей придется выйти на европейский рынок, который в настоящее время испытывает нехватку оружия из-за военной помощи Украине. Об этом в понедельник пояснила газета Financial Times (FT).

По данным газеты, Европейское оборонное агентство (EDA) пришло к выводу, что для стран ЕС крайне важно пополнить запасы оружия, истощенные военной помощью Киеву. Газета заявила, что после российской военной интервенции в Украину были составлены планы по восстановлению обороноспособности ЕС. Эта сумма достигла 200 млрд евро. Компания Hanwha, производящая артиллерийские системы, бронетранспортеры и другую военную технику, заявила, что планирует стать надежным партнером НАТО путем налаживания отношений с европейскими предприятиями. Источники газеты предполагают, что основными клиентами южнокорейской компании являются бывшие страны Варшавского договора и Великобритания.

Ранее польское правительство передало Украине 50 гаубиц “Краб” (для их сборки используются комплектующие Hanwha), и теперь Вооруженные силы республики планируют пополнить запасы этого вида вооружения, пишет газета. Генеральный директор Hanwha Сон Чжэил заявил, что “ряд” европейских стран заинтересованы в приобретении боевой машины пехоты Redback, оснащенной технологией перехвата противотанковых ракет. Hanwha считает Великобританию потенциальным рынком для модифицированных гаубиц K9 и планирует производить их совместно с корпорацией Lockheed Martin.

Источники FT отмечают, что стратегия Hanwha соответствует пути “торговой дипломатии” в военно-промышленном секторе, обозначенному Юн Сок Юлом на саммите НАТО. По данным газеты, Hanwha не беспокоится о возможной реакции со стороны таких стран, как РФ или Китай.

Источник: tass.ru