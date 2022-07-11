 

FT: южнокорейская Hanwha намерена стать главным поставщиком вооружений для НАТО

11.07.2022, 15:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Южнокорейская компания Hanwha Defence хочет стать основным поставщиком вооружений для стран НАТО. Это означает, что ей придется выйти на европейский рынок, который в настоящее время испытывает нехватку оружия из-за военной помощи Украине. Об этом в понедельник пояснила газета Financial Times (FT).
По данным газеты, Европейское оборонное агентство (EDA) пришло к выводу, что для стран ЕС крайне важно пополнить запасы оружия, истощенные военной помощью Киеву. Газета заявила, что после российской военной интервенции в Украину были составлены планы по восстановлению обороноспособности ЕС. Эта сумма достигла 200 млрд евро. Компания Hanwha, производящая артиллерийские системы, бронетранспортеры и другую военную технику, заявила, что планирует стать надежным партнером НАТО путем налаживания отношений с европейскими предприятиями. Источники газеты предполагают, что основными клиентами южнокорейской компании являются бывшие страны Варшавского договора и Великобритания.

Ранее польское правительство передало Украине 50 гаубиц “Краб” (для их сборки используются комплектующие Hanwha), и теперь Вооруженные силы республики планируют пополнить запасы этого вида вооружения, пишет газета. Генеральный директор Hanwha Сон Чжэил заявил, что “ряд” европейских стран заинтересованы в приобретении боевой машины пехоты Redback, оснащенной технологией перехвата противотанковых ракет. Hanwha считает Великобританию потенциальным рынком для модифицированных гаубиц K9 и планирует производить их совместно с корпорацией Lockheed Martin.

Источники FT отмечают, что стратегия Hanwha соответствует пути “торговой дипломатии” в военно-промышленном секторе, обозначенному Юн Сок Юлом на саммите НАТО. По данным газеты, Hanwha не беспокоится о возможной реакции со стороны таких стран, как РФ или Китай.

Источник: tass.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03.22 / Два веника в доме держать нельзя. Как не обидеть домового и привлечь удачу в дом

10.02.22 / Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов

12.06.22 / Мнение: Турция – расчетливый и холодный игрок

17.03.22 / В сети появился трейлер сериала с Джулией Робертс и Шоном Пенном

30.03.22 / Мнение: Желающие в ополчение

03.05.22 / Купить или конфисковать? Ни то, ни другое – Личное мнение

15.11.20 / Юрий Лоза назвал Карлоса Сантану «ничем не примечательным бренчателем на гитаре»

03.04.22 / Мнение: О целях операции

05.05.21 / Скандалы: Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9

01.12.21 / В Греции ввели ежемесячные штрафы в 100 евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика