 

Экс-премьер Трансильвании вышел из тюрьмы, отбыв 210-летний срок за коррупцию

11.07.2022, 15:22, Разное
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Димитру Картошеску, занимавший пост премьер-министра
Трансильвании в 1734-1812 годах, досрочно вышел из тюремного заключения, где
отбывал срок за коррупцию и превышение должностных полномочий во время
оккупации страны войсками Наполеона. Картошеску намерен в ближайшее время
вернуться в политику.

Экс-премьер выпущен условно-досрочно за примерное поведение
после прихода к власти клана его сторонников. По словам Картошеску, в условия
содержания в трансильванских тюрьмах чудовищные: во время отбытия срока он не
видел белого света, спал на жёстких осиновых досках, не имел полноценного белкового
питания и мог видеться с родственниками не чаще раза в 30 лет. Политик намерен
баллотироваться на пост президента на ближайших выборах, которые пройдут в 2050
году, и в должности главы государства пообещал реформировать систему содержания
заключённых, обескровленную нынешним коррумпированным правительством.

«Меня посадили когда-то в тюрьму за то, что я якобы присвоил
донорскую кровь, собранную для солдат Наполеона. Но посмотрите, что сделали со
страной нынешние её правители! В образовании – мрак и тьма, в здравоохранении –
постоянная нехватка крови, в обороне в любой войне страну ждёт кровавая баня.
Мы не член ЕС и НАТО, и вряд ли когда-нибудь получим этот статус. Я сделаю
Трансильванию снова великой, какой она была при князе Владиславе», – заявил
Димитру Картошеску.

В ответ на заявления Картошеску действующий президент
Трансильвании призвал его посмотреть в зеркало, прежде чем в чём-то обвинять
власти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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