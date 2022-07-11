Экс-премьер Трансильвании вышел из тюрьмы, отбыв 210-летний срок за коррупцию

Димитру Картошеску, занимавший пост премьер-министра

Трансильвании в 1734-1812 годах, досрочно вышел из тюремного заключения, где

отбывал срок за коррупцию и превышение должностных полномочий во время

оккупации страны войсками Наполеона. Картошеску намерен в ближайшее время

вернуться в политику.

Экс-премьер выпущен условно-досрочно за примерное поведение

после прихода к власти клана его сторонников. По словам Картошеску, в условия

содержания в трансильванских тюрьмах чудовищные: во время отбытия срока он не

видел белого света, спал на жёстких осиновых досках, не имел полноценного белкового

питания и мог видеться с родственниками не чаще раза в 30 лет. Политик намерен

баллотироваться на пост президента на ближайших выборах, которые пройдут в 2050

году, и в должности главы государства пообещал реформировать систему содержания

заключённых, обескровленную нынешним коррумпированным правительством.

«Меня посадили когда-то в тюрьму за то, что я якобы присвоил

донорскую кровь, собранную для солдат Наполеона. Но посмотрите, что сделали со

страной нынешние её правители! В образовании – мрак и тьма, в здравоохранении –

постоянная нехватка крови, в обороне в любой войне страну ждёт кровавая баня.

Мы не член ЕС и НАТО, и вряд ли когда-нибудь получим этот статус. Я сделаю

Трансильванию снова великой, какой она была при князе Владиславе», – заявил

Димитру Картошеску.

В ответ на заявления Картошеску действующий президент

Трансильвании призвал его посмотреть в зеркало, прежде чем в чём-то обвинять

власти.

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