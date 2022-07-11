Премьер Нидерландов прибыл в Киев для встречи с Зеленским

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11.07.2022, 15:04, Новости дня
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник прибыл в Киев с визитом, информирует Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, у него запланированы посещение ряда районов Киева, пострадавших в результате боевых действий, и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться дальнейшая поддержка украинской стороны, информирует ТАСС. 

На прошлой неделе правительство Нидерландов сообщило, что оказало Украине военную помощь на 172 млн евро.

Это первый визит Рютте на Украину с момента начала Россией специальной военной операции в феврале. В мае страну посетил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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