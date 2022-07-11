Киев разместил военных в больнице под Одессой, несмотря на протесты медиков

Жители Одесской области сообщили российским силовикам о том, что украинские войска разместили пункты управления в школе и в больнице с родильным отделением в двух селах Белгород-Днестровского района.

«Так, в Одесской области в населенном пункте Сарата, по сообщению местных жителей, в действующих медучреждениях – на территории станции скорой помощи и горбольницы на постоянной основе размещено порядка 200 морпехов ВСУ, причем в самой больнице продолжает работать родильное отделение», – передает РИА «Новости» слова собеседника агентства.

Персонал попытался препятствовать, но получил приказ прекратить сопротивление. В другом населенном пункте ВСУ разместились в школе.

«В селе Шабо полностью переоборудованы четыре двухэтажных школьных корпуса под размещение 200 военнослужащих и пункт управления», – сказал сотрудник силовых структур.

Ранее сообщалось, что ВСУ оборудовали огневые точки и склад боеприпасов в нескольких медицинских учреждениях Харькова и Николаева, в том числе в детской поликлинике.

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