Киев разместил военных в больнице под Одессой, несмотря на протесты медиков
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Жители Одесской области сообщили российским силовикам о том, что украинские войска разместили пункты управления в школе и в больнице с родильным отделением в двух селах Белгород-Днестровского района.
«Так, в Одесской области в населенном пункте Сарата, по сообщению местных жителей, в действующих медучреждениях – на территории станции скорой помощи и горбольницы на постоянной основе размещено порядка 200 морпехов ВСУ, причем в самой больнице продолжает работать родильное отделение», – передает РИА «Новости» слова собеседника агентства.
Персонал попытался препятствовать, но получил приказ прекратить сопротивление. В другом населенном пункте ВСУ разместились в школе.
«В селе Шабо полностью переоборудованы четыре двухэтажных школьных корпуса под размещение 200 военнослужащих и пункт управления», – сказал сотрудник силовых структур.
Ранее сообщалось, что ВСУ оборудовали огневые точки и склад боеприпасов в нескольких медицинских учреждениях Харькова и Николаева, в том числе в детской поликлинике.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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